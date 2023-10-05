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Варшава розгорнула протиракетний комплекс на основі Patriot

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Варшава розгорнула протиракетний комплекс на основі Patriot
Протиракетний комплекс на основі Patriot запрацює у Варшаві
фото: Міністерство національної оборони Польщі

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак назвав встановлення Patriot історичною подією 

Система протиракетної оборони на основі Patriot розгорнута над Варшавою, заявив  міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Він назвав це історичною та переломною подією.

В аеропорту варшавського району Бемово глава Міноборони Польщі зустрівся з солдатами 37-ї ескадрильї зенітно-ракетних засобів, які приступлять до чергування на елементах протиповітряної системи Patriot у рамках процесу посилення польської оборони. Про це пише PAP.

«Ми беремо участь в історичній події, у переломній події. Вперше в історії Варшава отримує нову протиракетну оборону. Я відновив протиповітряну оборону після тривалої перерви, але вперше в історії використовується дуже сучасне обладнання – я вважаю, найсучасніше обладнання у світі, тобто система Patriot», – сказав Маріуш Блащак.

«Із завтрашнього дня солдати приступлять до чергування щодо елементів цієї сучасної системи», – додав міністр.

У Міністерстві національної оборони наголосили, що менше ніж через рік після початку поставки та інтеграції системи Patriot, оснащеної системою бойового управління IBCS були проведені навчання військових – у лютому у варшавському Бемово, у квітні в польському місті  Радомі, у серпні в Лаську.

Нагадаємо у Польщі заявили про намір створити найсильнішу сухопутну армію у Європі, яка буде налічувати 300 тис. солдатів. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Блащак під час виступу перед бійцями заявив, що армія повинна стати найсильнішою, щоб стримувати агресорів та для того, щоб у Москві не наважилися на вторгнення.

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Теги: Польща міністр Міноборони армія навчання Варшава

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