У Києві оголошувалася повітряна тривога через загрозу БпЛА

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
У Києві оголошувалася повітряна тривога через загрозу БпЛА
Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 17:38 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів. О 17:56 тривогу в столиці було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 184 бойові зіткнення. Учора противник завдав по території України ракетного удару однією ракетою та 95 авіаційних ударів, скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6097 дронів-камікадзе та здійснили 4766 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 174 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Залізничне, Різдвянка, Кам’янське, Григорівка, Веселянка Запорізької області; Антонівка, Інгулець Херсонської області.

Теги: тривога

