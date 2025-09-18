Міноборони Польщі анонсує угоду з Україною щодо дронів

Польща та Україна готуються підписати угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій

Київ та Варшава співпрацюватимуть у підготовці військових та обміні досвідом використання безпілотних систем

Польща та Україна готуються підписати угоду про співпрацю у сфері дронів. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час візиту до Києва з посиланням на RMF24.

Представник польського уряду з оборонних питань підкреслив, що впровадження отриманих в Україні знань є ключовим для трансформації Збройних сил Польщі та НАТО загалом. Також увага буде приділена розвитку Центру аналізу, навчання та освіти НАТО-Україна (JATEC) у польському Бидгощі, який безпосередньо поєднує Альянс із Україною.

Він відзначив готовність Києва до співпраці і зазначив: «Я усвідомлюю емоції, які іноді виникають між нами, між Польщею та Україною, але вони не повинні затьмарювати нашу стратегічну мету. Ворог деінде. Його не можна шукати всередині нас».

У межах візиту сторони планують обговорити підписання угоди та початок спільної роботи над навчанням військових і впровадженням сучасних технологій безпілотників.

Сьогодні, 18 вересня, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва з військовою делегацією. У Києві домовилися підписати угоду між міністерствами та розвивати спільні промислові ініціативи. Візит також підкреслив важливість історичної пам’яті та стратегічного партнерства обох країн.

У межах візиту Косіняк-Камиш також відвідав польське військове кладовище у Биківні та провів зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, секретарем РНБО Рустемом Умеровим та іншими представниками влади.

