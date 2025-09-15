Головна Гроші Особисті фінанси
Скільки коштують кавуни у столиці: огляд цін

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Скільки коштують кавуни у столиці: огляд цін
На вуличних ятках кавун коштує від 20 до 25 грн за кілограм
фото: glavcom.ua

Кавунів у супермаркеті більше і вони дешевші

У середині вересня в Києві спостерігається значна різниця в цінах на кавуни залежно від місця продажу. Тоді як у великих мережевих супермаркетах ціни суттєво знизились, на вуличних розкладках вони залишаються значно вищими. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зокрема, у «Сільпо» та «Екомаркеті» кілограм кавуна продається за ціною 15,90 грн. Водночас на вуличних ятках ця ж ягода коштує від 20 до 25 грн за кілограм.

Кавуни на столичному ринку
Кавуни на столичному ринку
фото: glavcom.ua/
Ціни на кавуни на базарі вищі, ніж у супермаркеті
Ціни на кавуни на базарі вищі, ніж у супермаркеті
фото: glavcom.ua/

Така ситуація свідчить, що, незважаючи на завершення основного сезону, можна знайти вигідну пропозицію, якщо порівняти ціни в різних торгових точках.

Кавунів у супермаркеті більше і вони дешевші
Кавунів у супермаркеті більше і вони дешевші
фото: glavcom.ua/

Нагадаємо, сезон баштанних культур в Україні розпочався приблизно у ті ж терміни, що й минулого року, у середині липня. За даними аналітичної платформи EastFruit, основні партії кавунів реалізовувалися за ціною від 20 до 28 грн за кілограм. Примітно, що відпускні ціни на перші партії цього року в середньому на 10% вищі, ніж на початку минулого сезону.

Крім того, наприкінці червня до України вже почали завозити турецькі кавуни. За інформацією фахівців Держпродспоживслужби, документи на імпорт було оформлено на понад 500 тонн цих ягід. Це може вплинути на цінову ситуацію на внутрішньому ринку, додавши конкуренції українським виробникам.

