Станція столичного метро «Майдан Незалежності» запрацювала у звичному режимі

Центральну частину Києва перекрито через святкування 34-го Дня Незалежності України

Станція столичного метро «Майдан Незалежності» відновила роботу у звичайному режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Зазначається, що станція працює на вхід і вихід для пасажирів. Обмеження були пов'язані із святкуванням Дня Незалежності.

Повідомлялося, що обмеження триватимуть з 05:38 до 11:00 24 серпня. Пересадковий вузол «Майдан Незалежності» – станція «Хрещатик» працював у звичайному режимі. Також повідомлялося, що 24 серпня центральну частину Києва буде перекрито.

Нагадаємо, святковий день у Києві 24 серпня буде наповнений різноманітними подіями – від ранкового забігу у вишиванках до концертів та екскурсій. «Главком» підготував перелік найцікавіших заходів, які допоможуть відзначити День Незалежності України, вшанувати її історію та культуру.

Як відомо, до 34-го Дня Незалежності України працівники комунальних підприємств з утримання зелених насаджень створили тематичні квіткові композиції в усіх районах столиці. Кожен квітник має символічну ідею, що відображає ключові події, символи та цінності українців під час війни.

Також у серпні Київ потонув в гортензіях: «Київзеленбуд» повідомив, що цього року пишні кущі прикрасили парки та сквери в усіх районах столиці. Ці квіти не лише створюють мальовничі локації для фото, але й допомагають покращувати мікроекологію міста, очищаючи повітря та приваблюючи запилювачів.