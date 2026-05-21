Рух Північним мостом обмежено до 25 травня (схема)

Ірина Міллер
Фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття у напрямку станції метро «Почайна»
фото: Вікіпедія
У разі погіршення погодних умов комунальники можуть змінити терміни проведення робіт 

Із 12:00 22 травня до 19:00 25 травня частково обмежуватимуть рух Північним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття у напрямку станції метро «Почайна». На час робіт рух транспорту організують крайньою лівою та крайньою правою смугами.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту. 

Нагадаємо, до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До слова, у столичних парках і скверах почався сезон фонтанів. Цього року в різних районах Києва працюватимуть 27 фонтанів. 

Теги: Київ дороги ремонт міст

