У Запоріжжі дерево вбило чоловіка в автомобілі

Негода, що тривала лише 20 хвилин, наробила лиха в регіоні

Внаслідок негоди у Запоріжжі загинув чоловік. Попри те, що буря тривала лише близько 20 хвилин, вона встигла наробити чимало біди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

Через сильні пориви вітру дерево впало на легковий автомобіль, у якому перебував водій.

У результаті падіння чоловіка затисло конструкціями понівеченого транспортного засобу.

На місці події рятувальники деблокували тіло 39-річного водія за допомогою спеціального обладнання, розпиляли дерево та прибрали його з проїжджої частини дороги.

Раніше під час негоди, яка супроводжується поривами шквального вітру, у Харкові зірвало шматок даху з багатоповерхового будинку. Він ледь не влетів в автівку, яка рухалась дорогою.

Нагадаємо, 26 квітня у Харкові та низці населених пунктів області сталися масштабні перебої з електропостачанням через негоду. У місті відсутнє світло, не працює метро.

Відомо, що через негоду в Україні загинули двоє людей, ще двоє поранені. Рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях.

Також у неділю, 26 квітня, мешканці правобережної частини Києва стали свідками сильної негоди. Спокійний весняний день раптово змінився грозою: небо затягнуло хмарами, пролунали гучні розкати грому та почалася сильна злива, яка місцями перейшла у рясний град.

Напередодні синоптики попереджали, що у неділю, 26 квітня, в більшості областей України погіршиться погода. Очікується похолодання, сильний штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с, дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом.