Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Запоріжжі дерево вбило чоловіка в автомобілі

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У результаті падіння чоловіка затисло конструкціями понівеченого транспортного засобу
фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

Негода, що тривала лише 20 хвилин, наробила лиха в регіоні

Внаслідок негоди у Запоріжжі загинув чоловік. Попри те, що буря тривала лише близько 20 хвилин, вона встигла наробити чимало біди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

Через сильні пориви вітру дерево впало на легковий автомобіль, у якому перебував водій.

У Запоріжжі дерево вбило чоловіка в автомобілі фото 1

У результаті падіння чоловіка затисло конструкціями понівеченого транспортного засобу.

У Запоріжжі дерево вбило чоловіка в автомобілі фото 2

На місці події рятувальники деблокували тіло 39-річного водія за допомогою спеціального обладнання, розпиляли дерево та прибрали його з проїжджої частини дороги.

У Запоріжжі дерево вбило чоловіка в автомобілі фото 3

Раніше під час негоди, яка супроводжується поривами шквального вітру, у Харкові зірвало шматок даху з багатоповерхового будинку. Він ледь не влетів в автівку, яка рухалась дорогою.

Нагадаємо, 26 квітня у Харкові та низці населених пунктів області сталися масштабні перебої з електропостачанням через негоду. У місті відсутнє світло, не працює метро.

Відомо, що через негоду в Україні загинули двоє людей, ще двоє поранені. Рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях.

Також у неділю, 26 квітня, мешканці правобережної частини Києва стали свідками сильної негоди. Спокійний весняний день раптово змінився грозою: небо затягнуло хмарами, пролунали гучні розкати грому та почалася сильна злива, яка місцями перейшла у рясний град.

Напередодні синоптики попереджали, що у неділю, 26 квітня, в більшості областей України погіршиться погода. Очікується похолодання, сильний штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с, дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом.

Теги: дороги водій автомобіль рятувальники чоловік негода Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua