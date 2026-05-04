У Святошинському районі до 8 травня триватиме обробка проти кліщів: перелік локацій

Із 4 до 8 травня 2026 року у Святошинському районі столиці проводитимуть акарицидну обробку балансових територій проти кліщів. Фахівці КП УЗН Святошинського району просять киян бути обачними під час планування відпочинку, повідомляє «Главком»

Де триватимуть роботи

Комунальники розпочинатимуть обробку щодня о 07:00 ранку. Мешканців закликають обмежити активний відпочинок у зелених зонах під час проведення робіт. Після обробки рекомендується повністю утриматися від прогулянок на цих локаціях щонайменше протягом двох годин після завершення процедури.

Перелік парків, де проводитиметься обробка:

Парк імені Потапова;

Парк «Гамбурзький»;

Парк «Совки»;

Парк «Інтернаціональний»;

Парк на вулиці Ореста Васкули.

Перелік скверів, де проводитиметься обробка:

Сквер імені Реуцького;

На розі вулиці Григоровича-Барського та вулиці Симиренка;

Між вулицями Гетьмана Кирила Розумовського та Мирослава Поповича;

На вулиці Прилужній, 2;

На вулиці Крамського, 10;

На вулиці Верховинній, 8-10;

На вулиці Чорнобильській, 3;

На вулиці Львівській, 3;

На вулиці Підлісній, 2;

На вулиці Рахманінова, 22;

На вулиці Олега Мудрака, 31-33;

На вулиці Депутатській, 13-17;

Біля школи № 304 на вулиці Прилужній;

Біля будинків № 8-А та № 10 на вулиці Мирослава Поповича;

Між будинками № 63-А та № 71-А на бульварі Вернадського;

Між будинком № 59 на бульварі Вернадського та № 2, № 4 на вулиці Доброхотова;

На вулиці Ірпінській, 63-А та вулиці Ореста Васкули, 44/50.

Важливі рекомендації після обробки

Попри безпечність препаратів, фахівці наполегливо рекомендують дотримуватися певних правил безпеки на локаціях, де нещодавно працювали дезінсектори:

Утриматися від прогулянок на оброблених ділянках протягом трьох діб.

Не вигулювати тварин у зазначених зонах у цей період.

Після відвідування парку треба ретельно мити руки, а домашнім улюбленцям – обов'язково промивати лапи.

Повний перелік локацій, де проводиться акарицидна обробка, доступний за посиланням.

Нагадаємо, сезон активності кліщів в Україні набирає обертів – випадки укусів фіксують дедалі частіше. Небезпечний період зазвичай триває до пізньої осені, а найбільшу активність паразити проявляють у травні-червні та вересні-жовтні. Підхопити кліща можна не лише під час прогулянок у лісі: вони часто трапляються на міських газонах, у парках і навіть на подвір’ях. При цьому кліщі не падають з дерев і не переслідують людину, однак можуть непомітно зачепитися за одяг або шкіру під час відпочинку на природі.

