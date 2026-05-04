Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Святошинському районі до 8 травня триватиме обробка проти кліщів: перелік локацій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Святошинському районі до 8 травня триватиме обробка проти кліщів: перелік локацій
Комунальники розпочинатимуть обробку щодня о 07:00 ранку
фото: КП УЗН Дарницького району м. Києва

Після обробки рекомендується повністю утриматися від прогулянок на оброблених локаціях щонайменше протягом двох годин після завершення процедури

Із 4 до 8 травня 2026 року у Святошинському районі столиці проводитимуть акарицидну обробку балансових територій проти кліщів. Фахівці КП УЗН Святошинського району просять киян бути обачними під час планування відпочинку, повідомляє «Главком»

Де триватимуть роботи

Комунальники розпочинатимуть обробку щодня о 07:00 ранку. Мешканців закликають обмежити активний відпочинок у зелених зонах під час проведення робіт. Після обробки рекомендується повністю утриматися від прогулянок на цих локаціях щонайменше протягом двох годин після завершення процедури.

Перелік парків, де проводитиметься обробка:

  • Парк імені Потапова;
  • Парк «Гамбурзький»;
  • Парк «Совки»;
  • Парк «Інтернаціональний»;
  • Парк на вулиці Ореста Васкули.

Перелік скверів, де проводитиметься обробка:

  • Сквер імені Реуцького;
  • На розі вулиці Григоровича-Барського та вулиці Симиренка;
  • Між вулицями Гетьмана Кирила Розумовського та Мирослава Поповича;
  • На вулиці Прилужній, 2;
  • На вулиці Крамського, 10;
  • На вулиці Верховинній, 8-10;
  • На вулиці Чорнобильській, 3;
  • На вулиці Львівській, 3;
  • На вулиці Підлісній, 2;
  • На вулиці Рахманінова, 22;
  • На вулиці Олега Мудрака, 31-33;
  • На вулиці Депутатській, 13-17;
  • Біля школи № 304 на вулиці Прилужній;
  • Біля будинків № 8-А та № 10 на вулиці Мирослава Поповича;
  • Між будинками № 63-А та № 71-А на бульварі Вернадського;
  • Між будинком № 59 на бульварі Вернадського та № 2, № 4 на вулиці Доброхотова;
  • На вулиці Ірпінській, 63-А та вулиці Ореста Васкули, 44/50.

Важливі рекомендації після обробки

Попри безпечність препаратів, фахівці наполегливо рекомендують дотримуватися певних правил безпеки на локаціях, де нещодавно працювали дезінсектори:

  • Утриматися від прогулянок на оброблених ділянках протягом трьох діб.
  • Не вигулювати тварин у зазначених зонах у цей період.
  • Після відвідування парку треба ретельно мити руки, а домашнім улюбленцям – обов'язково промивати лапи.

Повний перелік локацій, де проводиться акарицидна обробка, доступний за посиланням.

Нагадаємо, сезон активності кліщів в Україні набирає обертів – випадки укусів фіксують дедалі частіше. Небезпечний період зазвичай триває до пізньої осені, а найбільшу активність паразити проявляють у травні-червні та вересні-жовтні. Підхопити кліща можна не лише під час прогулянок у лісі: вони часто трапляються на міських газонах, у парках і навіть на подвір’ях. При цьому кліщі не падають з дерев і не переслідують людину, однак можуть непомітно зачепитися за одяг або шкіру під час відпочинку на природі.

«Главком» розповідає, як безпечно видалити кліща та які кроки слід зробити після укусу, щоб зменшити ризики для здоров’я.

Теги: Київзеленбуд кліщ парк Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
У Києві 7-11 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
6 квiтня, 12:21
Заморозки очікуються на поверхні ґрунту
На Київщину сунуть весняні заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
6 квiтня, 15:04
На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та медики
Стрілянина у Святошині: киянин поранив знайому під час сварки на вулиці
10 квiтня, 10:30
Через дії посадовця громада втратила нежитлове приміщення у Солом’янському районі площею 575 кв. м та значні кошти від оренди
Керівник одного з департаментів КМДА отримав підозру через збитки громаді на понад 8,7 млн грн
14 квiтня, 08:24
На зупинці біля метро «Палац Україна» померла людина (фото)
На зупинці біля метро «Палац Україна» померла людина (фото)
20 квiтня, 09:42
Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років
Зґвалтування дитини знайомим з інтернету: перед судом постане 22-річний киянин
23 квiтня, 09:59
За попередніми даними, інцидент стався в ніч із 25 на 26 квітня
На Білоцерківщині рятувальники дістали з озера тіло 21-річної дівчини
27 квiтня, 14:06
Отримати знижку можуть усі, хто сплачує податки до міського бюджету столиці
Паркування зі знижкою 90% у Києві: як оформити пільгу
27 квiтня, 16:09
Копійка Валерій Володимирович – український політолог-міжнародник, науковець
Копійка став очільником Університету Шевченка. Досье
30 квiтня, 11:10

Новини

У Святошинському районі до 8 травня триватиме обробка проти кліщів: перелік локацій
У Святошинському районі до 8 травня триватиме обробка проти кліщів: перелік локацій
У п'яти районах столиці демонтовано кіоски та інші незаконні об’єкти: де найбільше
У п'яти районах столиці демонтовано кіоски та інші незаконні об’єкти: де найбільше
Продовольчі ярмарки у столиці 5-10 травня: повний перелік локацій
Продовольчі ярмарки у столиці 5-10 травня: повний перелік локацій
Ремонт столичного фунікулера: активісти розкритикували графік проведення робіт
Ремонт столичного фунікулера: активісти розкритикували графік проведення робіт
Рух на Великій Кільцевій дорозі частково обмежено до 9 серпня (схема)
Рух на Великій Кільцевій дорозі частково обмежено до 9 серпня (схема)
На розмінованих землях Тетерівського лісництва на Київщині висаджено нові дерева (фото)
На розмінованих землях Тетерівського лісництва на Київщині висаджено нові дерева (фото)

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua