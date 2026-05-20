Знущалися з жителів Київщини та закатували працівника поліції: встановлено ще двох окупантів

Одному з полонених окупантами чоловіків вдалося втекти та дати свідчення про воєнні злочини РФ

Правоохоронці встановили ще двох російських військових, причетних до воєнних злочинів в Україні. Зловмисники утримували в ямі, знущалися з жителів Київщини та закатували працівника поліції. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України, інформує «Главком».

Зокрема, правоохоронці встановили, що до скоєння воєнних злочинів причетні військовослужбовці 239-го танкового полку 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу збройних сил РФ (в/ч 89547). Під час тимчасової окупації села Богданівка Київської області вони незаконно позбавили волі місцевих мешканців. Один із них виявився працівником поліції – він перебував у своєму будинку в цивільному одязі. Загарбники побили його та силою затягли до підвального приміщення, де утримували ще двох цивільних.

«З 19 по 21 березня бранців утримували без їжі та води в антисанітарних умовах. Охоронника нещадно катували, а потім, уже непритомного, кинули до ями для свердловинного обладнання, яку закрили металевою кришкою. Туди ж кинули й двох інших ув’язнених», – розповіли в пресслужбі.

Одному з чоловіків вдалося втекти та дати свідчення про воєнні злочини російських окупантів. За його словами, працівник поліції охорони помер від отриманих побоїв – його виволокли на поверхню та залишили там. Під час звільнення Богданівки Збройними силами України в населеному пункті тривали бої та масовані обстріли. Після деокупації тіло закатованого не знайшли. Так само безвісти зниклим вважається третій цивільний, якого ув’язнили російські воєнні злочинці.

Військовослужбовці РФ, які підозрюються у жорстокому поводженні з цивільним населенням, а також у вчиненні інших порушень законів та звичаїв війни фото: пресслужба Нацполіції

Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцям РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням, а також у вчиненні інших порушень законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу, який причетний до катувань цивільних у селищі Ягідне Чернігівської області під час окупації у 2022 році. Йдеться про генерал-майора армії РФ Дениса Барілу, щодо якого українські правоохоронці зібрали доказову базу. Слідство встановило, що у березні 2022 року він командував 55-ю окремою мотострілецькою бригадою 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ. Це підрозділ брав участь в окупації селища Ягідне неподалік Чернігова.