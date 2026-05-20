Знущалися з жителів Київщини та закатували працівника поліції: встановлено ще двох окупантів
Одному з полонених окупантами чоловіків вдалося втекти та дати свідчення про воєнні злочини РФ
Правоохоронці встановили ще двох російських військових, причетних до воєнних злочинів в Україні. Зловмисники утримували в ямі, знущалися з жителів Київщини та закатували працівника поліції. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України, інформує «Главком».
Зокрема, правоохоронці встановили, що до скоєння воєнних злочинів причетні військовослужбовці 239-го танкового полку 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу збройних сил РФ (в/ч 89547). Під час тимчасової окупації села Богданівка Київської області вони незаконно позбавили волі місцевих мешканців. Один із них виявився працівником поліції – він перебував у своєму будинку в цивільному одязі. Загарбники побили його та силою затягли до підвального приміщення, де утримували ще двох цивільних.
«З 19 по 21 березня бранців утримували без їжі та води в антисанітарних умовах. Охоронника нещадно катували, а потім, уже непритомного, кинули до ями для свердловинного обладнання, яку закрили металевою кришкою. Туди ж кинули й двох інших ув’язнених», – розповіли в пресслужбі.
Одному з чоловіків вдалося втекти та дати свідчення про воєнні злочини російських окупантів. За його словами, працівник поліції охорони помер від отриманих побоїв – його виволокли на поверхню та залишили там. Під час звільнення Богданівки Збройними силами України в населеному пункті тривали бої та масовані обстріли. Після деокупації тіло закатованого не знайшли. Так само безвісти зниклим вважається третій цивільний, якого ув’язнили російські воєнні злочинці.
Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцям РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням, а також у вчиненні інших порушень законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу, який причетний до катувань цивільних у селищі Ягідне Чернігівської області під час окупації у 2022 році. Йдеться про генерал-майора армії РФ Дениса Барілу, щодо якого українські правоохоронці зібрали доказову базу. Слідство встановило, що у березні 2022 року він командував 55-ю окремою мотострілецькою бригадою 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ. Це підрозділ брав участь в окупації селища Ягідне неподалік Чернігова.
