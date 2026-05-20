Нова ціна метро у Києві: активісти пропонують перехід на європейську модель

Головне нововведення реформи – відмова від оплати за кожен окремий вхід у транспорт на користь квитків, що діють за часом

Громадська організація «Пасажири Києва» презентувала нову концепцію оплати проїзду в комунальному транспорті столиці. Активісти наголошують, що Київ досі живе за застарілою моделлю, де постійні пасажири та випадкові туристи платять майже однаково. Натомість пропонується перейти на європейський досвід, який надає максимальний пріоритет та фінансову вигоду тим, хто користується автобусами, тролейбусами та метро регулярно, повідомляє «Главком».

Головне нововведення реформи – відмова від оплати за кожен окремий вхід у транспорт на користь квитків, що діють за часом. Зокрема, базовий квиток на 45 хвилин пропонують встановити на рівні 20 грн, а триваліший варіант на 90 хвилин коштуватиме 30 грн. Головна перевага такої системи полягає у тому, що пасажир зможе вільно змінювати автобус на трамвай чи метро протягом визначеного часу, не сплачуючи за проїзд двічі. Для тих, кому потрібен безліміт на день, хочуть запровадити добовий абонемент за 80 грн.

Суттєві зміни пропонують і для місячних проїзних. Їхню вартість хочуть знизити одразу на 300 грн – до круглого тарифу в 1 тис. грн. При цьому пасажири отримають можливість активувати такий проїзний у будь-який день місяця, а не суворо з першого числа, як це працює зараз. Для порівняння, у Празі чи Варшаві довготривалими абонементами користуються до 80% жителів, тоді як у Києві цей показник наразі становить заледве 1%. Для студентів при цьому хочуть зберегти 50% знижку на добові та місячні квитки.

Пропозиція ГО «Пасажири Києва» щодо розрахунку нової вартості проїзду у столиці інфографіка: ГО «Пасажири Києва»

Окремі умови пропонують активісти для тих, хто звик розраховуватися на валідаторі звичайною банківською картою. Для таких пасажирів діятиме базовий тариф у 20 грн, проте вже без права на безкоштовну пересадку в інший транспорт.

«Пасажири Києва» підрахували, що реалізація цієї моделі дозволить збільшити власні доходи транспортних підприємств міста удвічі. Це допоможе зекономити столичному бюджету близько 2,5 млрд грн на рік, які можна буде спрямувати на довгоочікуване оновлення рухомого складу та масштабний ремонт транспортної інфраструктури Києва.

Нагадаємо, нову тарифну модель у комунальному транспорті столиці з разовим квитком по 30 грн планують запровадити з 15 липня 2026 року. На сайті Київради вже з'явилася петиція проти цього рішення, яка рекордно швидко набрала необхідні 6000 голосів.

Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва інфографіка: КМДА

інфографіка% КМДА

«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.

До слова, запровадження у Києві тарифу на проїзд у розмірі 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік. Відповідні розрахунки оприлюднив депутат Київської міської ради, голова бюджетної комісії та лідер опозиційної фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко.