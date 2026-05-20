Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нова ціна метро у Києві: активісти пропонують перехід на європейську модель

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нова ціна метро у Києві: активісти пропонують перехід на європейську модель
Турнікет київського метрополітену
фото: КМДА
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Головне нововведення реформи – відмова від оплати за кожен окремий вхід у транспорт на користь квитків, що діють за часом

Громадська організація «Пасажири Києва» презентувала нову концепцію оплати проїзду в комунальному транспорті столиці. Активісти наголошують, що Київ досі живе за застарілою моделлю, де постійні пасажири та випадкові туристи платять майже однаково. Натомість пропонується перейти на європейський досвід, який надає максимальний пріоритет та фінансову вигоду тим, хто користується автобусами, тролейбусами та метро регулярно, повідомляє «Главком».

Головне нововведення реформи – відмова від оплати за кожен окремий вхід у транспорт на користь квитків, що діють за часом. Зокрема, базовий квиток на 45 хвилин пропонують встановити на рівні 20 грн, а триваліший варіант на 90 хвилин коштуватиме 30 грн. Головна перевага такої системи полягає у тому, що пасажир зможе вільно змінювати автобус на трамвай чи метро протягом визначеного часу, не сплачуючи за проїзд двічі. Для тих, кому потрібен безліміт на день, хочуть запровадити добовий абонемент за 80 грн.

Суттєві зміни пропонують і для місячних проїзних. Їхню вартість хочуть знизити одразу на 300 грн – до круглого тарифу в 1 тис. грн. При цьому пасажири отримають можливість активувати такий проїзний у будь-який день місяця, а не суворо з першого числа, як це працює зараз. Для порівняння, у Празі чи Варшаві довготривалими абонементами користуються до 80% жителів, тоді як у Києві цей показник наразі становить заледве 1%. Для студентів при цьому хочуть зберегти 50% знижку на добові та місячні квитки.

Пропозиція ГО «Пасажири Києва» щодо розрахунку нової вартості проїзду у столиці
Пропозиція ГО «Пасажири Києва» щодо розрахунку нової вартості проїзду у столиці
інфографіка: ГО «Пасажири Києва»

Окремі умови пропонують активісти для тих, хто звик розраховуватися на валідаторі звичайною банківською картою. Для таких пасажирів діятиме базовий тариф у 20 грн, проте вже без права на безкоштовну пересадку в інший транспорт.

«Пасажири Києва» підрахували, що реалізація цієї моделі дозволить збільшити власні доходи транспортних підприємств міста удвічі. Це допоможе зекономити столичному бюджету близько 2,5 млрд грн на рік, які можна буде спрямувати на довгоочікуване оновлення рухомого складу та масштабний ремонт транспортної інфраструктури Києва.

Нагадаємо, нову тарифну модель у комунальному транспорті столиці з разовим квитком по 30 грн планують запровадити з 15 липня 2026 року. На сайті Київради вже з'явилася петиція проти цього рішення, яка рекордно швидко набрала необхідні 6000 голосів.

Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва
Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва
інфографіка: КМДА
Нова ціна метро у Києві: активісти пропонують перехід на європейську модель фото 1
інфографіка% КМДА

«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі. 

До слова, запровадження у Києві тарифу на проїзд у розмірі 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік. Відповідні розрахунки оприлюднив депутат Київської міської ради, голова бюджетної комісії та лідер опозиційної фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко.

Читайте також:

Теги: Київ громадський транспорт місцева влада ціни столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Це ви писали листи Горбачову?». Маловідомі архівні документи про Чорнобильську катастрофу
«Це ви писали листи Горбачову?». Маловідомі архівні документи про Чорнобильську катастрофу
26 квiтня, 07:00
Юлія Бойко розповіла показала кадри конфлікту, який стався між чоловіками та її друзями у Києві
Поліція проігнорувала сутичку посеред Хрещатику? Дружина ведучого Анатолія Анатоліча розповіла деталі
20 квiтня, 14:13
Олександр Будько з принцом Гаррі
Терен зустрівся з принцом Гаррі у Києві та поділився історією їхнього знайомства (фото)
24 квiтня, 12:54
Рятувальники та медики працюють на місці падіння дронів у Києві 28 квітня 2026 року
Мер Києва повідомив деталі про поранених під час дронової атаки 28 квітня
28 квiтня, 16:09
Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров
Міносвіти звільнило Бугрова з посади ректора Університету Шевченка
29 квiтня, 14:04
Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі до десяти років
Водію Maserati, який напідпитку влаштував ДТП на Печерську, повідомлено про підозру
7 травня, 13:19
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 17 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
17 травня, 09:33
Попри наявні свідчення і відеодокази, своєї вини він не визнає, зазначив генпрокурор
Злочин зафіксувала камера спостереження: тренеру з джиу-джитсу загрожує довічне за насильство над дітьми
12 травня, 10:04
Безпілотник Raybird від компанії Skyeton
Російська атака знищила київський офіс виробника дронів: заява компанії Skyeton
15 травня, 01:49

Новини

Нова ціна метро у Києві: активісти пропонують перехід на європейську модель
Нова ціна метро у Києві: активісти пропонують перехід на європейську модель
Командир РДК Капустін звернувся до росіян на тлі зруйнованої багатоповерхівки у Києві
Командир РДК Капустін звернувся до росіян на тлі зруйнованої багатоповерхівки у Києві
У Києві з'явилися перші кавуни та дині: яка вартість літніх ласощів
У Києві з'явилися перші кавуни та дині: яка вартість літніх ласощів
Знущалися з жителів Київщини та закатували працівника поліції: встановлено ще двох окупантів
Знущалися з жителів Київщини та закатували працівника поліції: встановлено ще двох окупантів
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
Антикорупційний активіст викрив КМДА на закупівлі тролейбусів за «найвищими цінами»
Антикорупційний активіст викрив КМДА на закупівлі тролейбусів за «найвищими цінами»

Новини

Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua