Підпал Audi через конфлікт у Гостомелі: поліція затримала підозрюваного

Ірина Міллер
Внаслідок пожежі автомобіль Audi Q5 вигорів повністю
фото: Національна поліція України/Facebook
46-річний підозрюваний у підпалі конфліктував з родиною 28-річної потерпілої

У Бучанському районі Київської області чоловік підпалив автівку через конфлікт із родиною місцевої жительки. Машина згоріла повністю. Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Київської області, інформує «Главком».

Зазначається, що правоохоронці отримали повідомлення про те, що на одній із вулиць селища Гостомель біля приватного будинку горить автівка.

Слідство встановило, що підозрюваний – 46-річний чоловік, конфліктував з родиною 28-річної потерпілої. За матеріалами справи, фігурант підійшов до припаркованого Audi Q5 та, використовуючи паливно-мастильну речовину, підпалив автівку, яка належала постраждалій.

Знищена зловмисником автівка Audi Q5
фото: Національна поліція України

«Внаслідок пожежі автомобіль було повністю знищено. Потерпілі відсутні», – йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, максимальна санкція якої передбачає до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали 54-річного місцевого мешканця, який підпалив автомобіль свого колишнього керівника. Як з’ясувалося затриманого нещодавно звільнили з роботи і він у такий спосіб вирішив помститися своєму колишньому керівнику. Увечері чоловік приїхав на колишнє місце роботи, камінням розбив скло автівки та підпалив салон, після чого втік з місця скоєння злочину.

Раніше поліція Києва повідомила про підозру 27-річній киянці, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки. За інформацією правоохоронців, жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодила автомобіль Ford, запальничкою підпаливши сміття, яке знайшла неподалік та поклала під авто. 

