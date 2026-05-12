П’яний водій Mercedes врізався у відбійник у Святошині (відео)

Патрульні інспектори виявили пошкоджений Mercedes під час планового патрулювання Святошинського району

Сьогодні, 12 травня, у Святошинському районі Києва водій Mercedes з ознаками алкогольного сп’яніння в’їхав у відбійник. Патрульні виявили автівку під час чергування. Водій і пасажири не постраждали, проте керманич відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Патрульні інспектори виявили пошкоджений Mercedes під час планового патрулювання Святошинського району. Автівка в’їхала у відбійник – обставини аварії правоохоронці з’ясували на місці. Попри зіткнення, ні водій, ні пасажири фізичних травм не отримали.

За словами патрульних, водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Коли патрульні запропонували йому пройти огляд, чоловік категорично відмовився. Це автоматично призвело до складання протоколів одразу за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення – ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Українське законодавство передбачає чотири рівні відповідальності за керування у стані сп’яніння залежно від обставин і повторності порушення:

ч. 1 ст. 130 КУпАП – штраф 17 000 грн із позбавленням права керування на один рік;

ч. 2 ст. 130 КУпАП – штраф 34 000 грн із позбавленням права керування на три роки з можливим вилученням транспортного засобу або адміністративний арешт на 10 діб;

ч. 3 ст. 130 КУпАП – штраф 51 000 грн із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адміністративний арешт на 15 діб із тими самими наслідками;

ч. 4 ст. 130 КУпАП – штраф 34 000 грн або адміністративний арешт на 15 діб із позбавленням права керування на три роки.

