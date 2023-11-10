Київ: в озері Алмазне зафіксовано масове вимирання риби

Інспектори обстежили водойму та прибережні ділянки та нарахували 600 загиблих окунів

У Деснянському районі української столиці на житловому масиві Троєщина зафіксували масове вимирання риби у величезному Алмазному озері. Про це повідомила пресслужба Київського рибоохоронного патруля.

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За словами екологів, повідомлення про загибель риби надійшло на гарячу патрульну лінію. Після цього інспектори обстежили водойму та прибережні ділянки та нарахували 600 загиблих окунів, 25 пліток тощо.

Щоб встановити причини замору, було відібрано проби води. За результатами досліджень не виявлено речовин, які могли призвести до загибелі риби. Інспектори направили листи до Держрибагентства, Держекоінспекції Московського округу, Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві та КП «Плесо» для їх відповідного реагування. Також Київським рибоохоронним патрулем було ініційовано перед КП «Плесо» очищення о. Алмазне від загиблих водних біоресурсів.

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Згодом у КМДА повідомили, що після виявлення факту масового вимирання риби в озері Алмазне в Деснянському районі столиці КП «Плесо» звернулося до Державної екологічної інспекції із проханням з’ясувати обставини надзвичайної події. Комунальне підприємство також здійснює заходи з ліквідації її наслідків.

Лабораторія комунального підприємства оперативно провела відбір проб води із озера, за результатами яких виявлено наявність нафтопродуктів у водоймі.

Додатково інспектори КП «Плесо» обстежили водойми на наявність труб, виведених у водойму. За результатами виявили та перекрили трубу, балансоутримувач котрої не встановлений. Крім цього, було виявлено трубу, в доступі до якої працівникам комунального підприємства було відмовлено невстановленими особами. За цим фактом, а також з метою з’ясування повних обставин масового вимирання риби КП «Плесо» звернулося до Державної екологічної інспекції.

На даний момент триває ліквідація наслідків надзвичайної події.