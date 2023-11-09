Уночі в Києві пролунав вибух: що відомо
Вибух пролунав на Троєщині
Уночі 9 листопада на Троєщині пролунав вибух. Про це написали кілька місцевих телеграм-каналів.
За попередньою інформацією, в одній з квартир на вулиці Милославській вибухнув інвертор. На місці працюють кілька бригад пожежників.
Мешканців вивели з будинку, і поки назад нікого не пускають.
Деталі з'ясовуються.
Нагадаємо, 23 жовтня, у Львові сталася пожежа у багатоповерхівці. Одна людина загинула, ще чотирьох вдалося врятувати, серед них двоє дітей.
Як повідомлялося раніше, 25 вересня в Карпатах згорів відпочинковий комплекс «Сяйво Карпат», в якому на той час перебувало 148 дітей з вихователями та 20 осіб обслуговуючого персоналу.
Раніше у Дніпровському районі Києва сталася масштабна пожежа в приміщенні сервісу побутової техніки.
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