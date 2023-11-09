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Уночі в Києві пролунав вибух: що відомо

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Уночі в Києві пролунав вибух: що відомо
На місці, де стався вибух, працюють кілька бригад пожежників
фото: ДСНС

Вибух пролунав на Троєщині

Уночі 9 листопада на Троєщині пролунав вибух. Про це написали кілька місцевих телеграм-каналів.

За попередньою інформацією, в одній з квартир на вулиці Милославській вибухнув інвертор. На місці працюють кілька бригад пожежників.

Мешканців вивели з будинку, і поки назад нікого не пускають.

Деталі з'ясовуються. 

Нагадаємо, 23 жовтня, у Львові сталася пожежа у багатоповерхівці. Одна людина загинула, ще чотирьох вдалося врятувати, серед них двоє дітей. 

Як повідомлялося раніше, 25 вересня в Карпатах згорів відпочинковий комплекс «Сяйво Карпат», в якому на той час перебувало 148 дітей з вихователями та 20 осіб обслуговуючого персоналу. 

Раніше у Дніпровському районі Києва сталася масштабна пожежа в приміщенні сервісу побутової техніки.

Теги: вибух Київ Троєщина

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