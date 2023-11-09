Уночі в Києві пролунав вибух: що відомо

На місці, де стався вибух, працюють кілька бригад пожежників

Вибух пролунав на Троєщині

Уночі 9 листопада на Троєщині пролунав вибух. Про це написали кілька місцевих телеграм-каналів.

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За попередньою інформацією, в одній з квартир на вулиці Милославській вибухнув інвертор. На місці працюють кілька бригад пожежників.

Мешканців вивели з будинку, і поки назад нікого не пускають.

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Деталі з'ясовуються.

Нагадаємо, 23 жовтня, у Львові сталася пожежа у багатоповерхівці. Одна людина загинула, ще чотирьох вдалося врятувати, серед них двоє дітей.

Як повідомлялося раніше, 25 вересня в Карпатах згорів відпочинковий комплекс «Сяйво Карпат», в якому на той час перебувало 148 дітей з вихователями та 20 осіб обслуговуючого персоналу.

Раніше у Дніпровському районі Києва сталася масштабна пожежа в приміщенні сервісу побутової техніки.