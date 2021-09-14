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    У Києві чоловік напоїв малолітніх алкоголем і розбещував їх

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    Зловмисником виявився 32-річний киянин, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності - У Києві чоловік напоїв малолітніх алкоголем і розбещував їх
    Зловмисником виявився 32-річний киянин, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності
    Фото: поліція Києва

    Чоловікові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі

    Дорослий чоловік напоїв алкоголем двох малолітніх дівчат та щодо однієї з них вчинив розпусні дії, повідомляє Поліція Києва.

    Зазначається, що до поліції Києва звернулася місцева мешканка із повідомленням про те, що у недобудові на проспекті Георгія Ґонгадзе невідомий чоловік вчинив розпусні дії відносно її малолітньої доньки.

    «Зловмисник познайомився із двома 12-річними дівчатами та запросив їх до недобудови. Згодом, залишившись наодинці з однією з них, порушник вчинив розпусні дії щодо малолітньої», – йдеться у повідомленні.

    Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Подільського управління поліції Юрій Трембіцький, правоохоронці провели першочергові слідчі дії та оперативно встановили, що до скоєння злочину причетний місцевий мешканець:

    «Попередньо ми з’ясували, що дівчата на вулиці познайомилися з чоловіком. Під час спілкування він придбав алкоголь та запропонував малолітнім пройти у занедбану будівлю, де вони тривалий час розпивали спиртні напої. Згодом одна з дівчат пішла з недобудови, а зловмисник, залишившись з іншою наодинці, вчинив розпусні дії відносно неї. Впродовж години ми встановили фігуранта та затримали його за місцем мешкання», – зазначив він.

    Зловмисника затримали. Ним виявився 32-річний киянин, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – розбещення неповнолітніх.

    Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у Києві засуджено футбольного тренера за розбещення 11-річного хлопчика.

    До слова, на столичній Дарниці чоловік зґвалтував жінку в ліфті будинку.

    Теги: Київ поліція чоловік порушник педофіл
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    У Києві чоловік напоїв малолітніх алкоголем і розбещував їх