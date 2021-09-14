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    Капітальний ремонт скверу на Святошині завершиться в жовтні (фото)

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    Ремонтні роботи на об&lsquo;єкті вже розпочато - Капітальний ремонт скверу на Святошині завершиться в жовтні (фото)
    Ремонтні роботи на об‘єкті вже розпочато
    Фото: «Київзеленбуд»

    Центральним елементом скверу буде пам’ятний знак святошинцям, які загинули в АТО на Сході України

    У Святошинському районі тривають ремонтні роботи з капітального ремонту скверу по вулиці Чорнобильській, 12. Про це зазначили у КО «Київзеленбуд».

    «Зокрема, буде продовжено влаштування доріжок з ФЕМ, встановлено лави й урни, проведено озеленення території. Центральним елементом скверу є пам’ятний знак святошинцям, які загинули в АТО на Сході України. На алеї, яка веде до нього, заплановано висадити туї, а поруч зі знаком буде встановлено новий флагшток», – розповіли на підприємстві.

    Роботи з капітального ремонту проходять за ініціативи депутатки Київської міської ради Вікторії Бурдукової, ГО «Спілка ветеранів АТО Святошинського району», за підтримки Київського міського голови Віталія Кличка.

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    Капітальний ремонт скверу на Святошині завершиться в жовтні (фото)
    Капітальний ремонт скверу на Святошині завершиться в жовтні (фото)
    Капітальний ремонт скверу на Святошині завершиться в жовтні (фото)

    Депутатка Київської міської ради Вікторія Бурдукова додала, що роботи передбачено звершити у жовтні поточного року.

    «Ми маємо на меті – облаштувати у Києві всі зелені зони. Наразі вже розроблено план капітального ремонту скверу у Святошинському району, де буде встановлено новий флагшток та розширено зони біля пам‘ятного знаку на честь героїв. Також будуть проведені роботи з благоустрою території з урахуванням рекомендацій фахівців. Ремонтні роботи на об‘єкті вже розпочато», – зазначила депутатка.

    Нагадаємо, Кличко пообіцяв відкрити нову локацію Пейзажної алеї вже за кілька тижнів.

    Теги: Київ Київрада Київзеленбуд парк
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    Капітальний ремонт скверу на Святошині завершиться в жовтні (фото)