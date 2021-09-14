Капітальний ремонт скверу на Святошині завершиться в жовтні (фото)

Центральним елементом скверу буде пам’ятний знак святошинцям, які загинули в АТО на Сході України

У Святошинському районі тривають ремонтні роботи з капітального ремонту скверу по вулиці Чорнобильській, 12. Про це зазначили у КО «Київзеленбуд».

«Зокрема, буде продовжено влаштування доріжок з ФЕМ, встановлено лави й урни, проведено озеленення території. Центральним елементом скверу є пам’ятний знак святошинцям, які загинули в АТО на Сході України. На алеї, яка веде до нього, заплановано висадити туї, а поруч зі знаком буде встановлено новий флагшток», – розповіли на підприємстві.

Роботи з капітального ремонту проходять за ініціативи депутатки Київської міської ради Вікторії Бурдукової, ГО «Спілка ветеранів АТО Святошинського району», за підтримки Київського міського голови Віталія Кличка.

Депутатка Київської міської ради Вікторія Бурдукова додала, що роботи передбачено звершити у жовтні поточного року.

«Ми маємо на меті – облаштувати у Києві всі зелені зони. Наразі вже розроблено план капітального ремонту скверу у Святошинському району, де буде встановлено новий флагшток та розширено зони біля пам‘ятного знаку на честь героїв. Також будуть проведені роботи з благоустрою території з урахуванням рекомендацій фахівців. Ремонтні роботи на об‘єкті вже розпочато», – зазначила депутатка.

Нагадаємо, Кличко пообіцяв відкрити нову локацію Пейзажної алеї вже за кілька тижнів.