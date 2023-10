Мінкульт витратив 60 млн грн на англомовне медіа, яке майже ніхто не читає

Проєкт The Gaze стартував у червні 2023 року, проте до цього часу не компенсував витрати з бюджету країни

На суму в 60 млн грн, виділених із бюджету Міністерства культури України, фінансується англомовне ЗМІ The Gaze. Про це повідомили журналісти видання NGL Media.

Історія проєкту The Gaze почалася з амбітних планів надати західній аудиторії інформацію про події в Україні, а також познайомити її з українською економікою, культурою та історією. Однак через чотири місяці його існування стало зрозуміло, що проєкт не зміг досягти поставлених цілей.

Проєкт The Gaze стартував у червні 2023 року під егідою державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України». Спочатку його завданням було надати західній аудиторії інформацію про поточні події в Україні. Контент мав включати текстові новини, аналітичні статті та відео.

Однак генеральна директорка ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» Юлія Островська наголосила, що не всі матеріали мали бути про Україну. У деяких випадках інформація про Україну мала дозовано змішуватися з новинами з інших країн і світовими трендами. З бюджету було виділено понад 60 млн грн на створення і підтримку The Gaze. Ці витрати охоплювали розробку і технічний супровід платформи, а також контент.

За створення контенту відповідали приватні підрядники, і кожна друга публікація The Gaze навіть побічно не зачіпала Україну. Це викликало іронію з боку журналістів, оскільки ресурс опікувався такими темами, як аукціон найстарішого віскі у Великій Британії, легалізація вживання канабісу в Німеччині, конфіскація кокаїну в Ірландії та проблеми з дислексією в Арнольда Шварценеггера.

Крім того, логотип видання схожий на логотип американського каналу CBS з невеликими відмінностями.

Логотип американського каналу CBS

Логотип українського англомовного медіа The Gaze

До слова, згідно з даними порталу держзакупівель Prozorro, вартість уже укладених договорів на виробництво відео склала 35 млн грн, а на текстові новини та статті – 11 млн грн. Враховуючи також розробку і підтримку сайту, загальні витрати на проєкт склали понад 60 млн грн за чотири місяці існування. Крім того, згідно з кошторисом, вартість створення однієї короткої новини становила 4000 грн, а статті – 8500 грн. Частину матеріалів було перекладено з української мови на англійську, залучивши перекладачів. Важливо зазначити, що значна частина контенту є рерайтом.

На виготовлення лише одного випуску англомовного кулінарного шоу Chefs Next Door веб–портал The Gaze, який створило Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» за гроші Міністерства культури України, витрачає 261 тис. грн бюджетних коштів. Всього на виробництво Chefs Next Door вже витрачено понад 8 млн грн.

Загалом The Gaze публікує на сайті та на цифровій платформі відеохостінгу YouTube сім програм з не зовсім зрозумілою періодичністю. Чотири з них – лялькове шоу Hidden Angle, суспільно–політична програма Talk For More, кулінарне шоу Chefs Next Door та гумористичне шоу European Edge – виготовляє ТОВ «Маркер Медіа», яке уклало з ДП «Мультимедійна платформа іномовлення» 12 угод на виробництво контенту до кінця року на загальну суму понад 26 млн грн.

Сьогодні офіційний власником ТОВ «Маркер Медіа» є 33–річний Денис Сезін з Бучі. Проте до 2016 року ця компанія належала відомому російському шоумену Олександру Цекало та білорусу Руслану Сорокіну.

Денис Сезін переконаний, створені ним програми мають великий успіх за кордоном, зокрема на телебаченні: «Наскільки мені відомо, там гарні рейтинги цих програм». Однак його слова суперечать офіційній відповіді ДП «МПІУ», у якій стверджується, що всі програми The Gaze доступні виключно в онлайні та взагалі не транслюються на телебаченні.

Загалом сайт The Gaze, на розробку і адміністрування якого уже витрачено понад 11,6 млн грн, не користується попитом – за чотири місяці сайт має трохи близько 65 тис. візитів. Для порівняння – англомовна версія «Укрінформу», яка також фінансується з держбюджету, за той же період зібрала близько 8,8 млн візитів. Натомість приватний The Kyiv Independent отримав за цей час понад 18 млн візитів.

Попри серйозні сумніви в ефективності проєкту, керівництво «Мультимедійної платформи іномовлення України» високо оцінює його діяльність і планує продовжити його фінансування.

