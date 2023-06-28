Київ-Вишгород з’єднуватиме новий залізничний маршрут: що відомо

Проєкт Kyiv City Express передбачає створення єдиного логістичного простору, який охоплює 20 залізничних станцій між Києвом та містами-супутниками

Кубраков: «Ми захистили право на розвиток приміського пасажирського сполучення в столиці і він продовжуватиметься»

Київ-Вишгород з’єднуватиме новий залізничний маршрут в межах проєкту Kyiv City Express. Про це розповів віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Посадовець зазначив, що це стало можливим завдяки важливому судовому рішенню про повернення у власність ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» нерухомого майна. Ідеться про локомотивне депо, будинок служби колії та інше майно.

«Наприкінці 2021 року на ці обʼєкти на підставі підроблених документів на підставні фірми було зареєстровано право власності. Після – це майно було незаконно перепродане кілька разів. Класична рейдерська схема. Щойно про оборудки стало відомо, Мінінфраструктури негайно звернулось до правоохоронних органів та суду», – повідомив міністр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, уже в межах судового процесу довелося сперечатися з Київською обласною прокуратурою. У позові прокуратури було зазначено, що майно має бути передано не власнику, тобто підприємству «Київ-Дніпровське МППЗТ», а Мінінфраструктури.

«Принциповим було цього не допустити. Ухвалення такого рішення фактично оскаржувало б реформу корпоратизації, а відповідно – ставило під сумнів всі бізнес-процеси підприємства. Зазначу, зараз 100 % акцій цього товариства належать державі, а сама організація знаходиться в управлінні Міністерства. Сьогодні можу констатувати: ми захистили право на розвиток приміського пасажирського сполучення в столиці і він продовжуватиметься», – підкреслив Кубраков.

Київ-Вишгород з’єднуватиме новий маршрут в межах Kyiv City Express фото: Facebook / Олександр Кубраков

На його думку, на сьогодні це один із найуспішніших транспортних проєктів, метою якого є створення єдиного логістичного простору, який охоплює 20 залізничних станцій між Києвом та містами-супутниками.

Проєкт Kyiv City Express стартував уже під час повномасштабного вторгнення – 21 березня 2022 року з запуску човникових рейсів Дарниця – Святошин. Міністр зауважив, що тоді це була чи не єдина гарантована можливість пересування між берегами Києва, щоб дістатися до евакуаційних рейсів на Центральному вокзалі. Із моменту запуску було перевезено майже чотири мільйони пасажирів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, приблизно рік тому почали курсувати поїзди за маршрутом Ніжин – Дарниця в межах проєкту Kyiv City Express.

До слова, «Укрзалізниця» запустила жіночі купе. Спершу компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою.