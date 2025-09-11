Головна Світ Політика
Сіярто звинуватив Київ у погіршенні двосторонніх відносин

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Сіярто звинуватив Київ у погіршенні двосторонніх відносин
Угорський міністр виділив кілька ключових пунктів, що, на його думку, спричинили погіршення відносин
фото: Петер Сіярто

Сіярто назвав умову для поліпшення відносин з Києвом

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що відповідальність за поганий стан двосторонніх відносин між країнами повністю лежить на Києві. За його словами, Україна має повернути всі права угорській громаді на Закарпатті, які існували до 2015 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Петера Сіярто.

Угорський міністр виділив кілька ключових пунктів, що, на його думку, спричинили погіршення відносин:

  • Права меншин: Сіярто зазначив, що Угорщина не позбавляла українську меншину права користуватися рідною мовою, тоді як, за його словами, угорську громаду на Закарпатті «систематично позбавляють» цього права з 2015 року.
  • Енергетична безпека: Міністр закликав Україну припинити атаки на нафтопровід «Дружба», який постачає нафту до Угорщини. Він підкреслив, що такі удари шкодять не Росії, а самій Угорщині.
  • Членство в ЄС: Сіярто заявив, що членство України в ЄС суперечить економічним інтересам та безпеці Угорщини, оскільки може призвести до «неприйнятних ризиків», зокрема до втягування ЄС у війну. Замість повноправного членства він назвав більш реалістичним «стратегічне партнерство».

Водночас міністр зазначив, що Угорщина підтримує позитивні кроки, які зміцнюють довіру. Він згадав про відкриття двомовної угорсько-української школи в Будапешті, прийом 12 500 українських дітей у літніх таборах та запуск нового залізничного сполучення.

Проте, за словами Сіярто, майбутнє відносин залежить виключно від Києва, який має виконати вимогу «повернути всі права, що існували до 2015 року».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його держава не погодиться з вступом України до Євросоюзу, навіть якщо проти цього не буде виступати Російська Федерація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис угорського політика.

«Він (президент України Володимир Зеленський – «Главком») сказав, що «дивно», що Угорщина відхиляє членство України в ЄС, оскільки навіть Росія не проти цього. Знову ж таки, Зеленський судить за своїми власними стандартами», – почав Сіярто.

Міністр заявив, що позиція Будапешта стосовно української євроінтеграції «не диктується з-за кордону», і «нам байдуже, що думає Москва про членство України в ЄС». За його словами, серед інтересів Угорщини – думка його народу, який «не хоче, щоб Україна вступила до ЄС, оскільки це знищить наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку».

