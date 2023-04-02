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В Україні відтепер з'явилася нова категорія транспортних засобів: що це означає

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
В Україні відтепер з'явилася нова категорія транспортних засобів: що це означає
фото з відкритих джерел

Передбачається, що закон допоможе спростити класифікацію ДТП за участю такого транспорту

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який класифікує електричні самокати та моноколеса в Україні як транспортні засоби. Про це йдеться в картці законопроєкту.

Закон розділяє легкі електричні транспортні засоби на дві категорії:

легкий персональний електричний транспортний засіб:

  • має від одного колеса, електродвигун потужністю до 1000 Вт і розвиває максимальну швидкість до 25 км/год. Під цю категорію підпадають всі прокатні самокати;

низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб:

  • має від двох коліс та може їхати зі швидкістю 10-50 км/год.
    У законі врахували рекомендації, напрацьовані велоспільнотою. Зокрема, пристрої, які їдуть з більшою швидкістю ніж 50 км/год не підпадають в ці категорії, ймовірно, вони розглядатимуться, як мотоцикли.

Передбачається, що закон допоможе спростити класифікацію ДТП за участю такого транспорту.

Наразі в Правилах дорожнього руху відсутнє визначення, що таке електросамокат. Тож, очевидно доведеться змінювати й правила дорожнього руху.

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Теги: Україна транспорт ПДР

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