В Україні відтепер з'явилася нова категорія транспортних засобів: що це означає
Передбачається, що закон допоможе спростити класифікацію ДТП за участю такого транспорту
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який класифікує електричні самокати та моноколеса в Україні як транспортні засоби. Про це йдеться в картці законопроєкту.
Закон розділяє легкі електричні транспортні засоби на дві категорії:
легкий персональний електричний транспортний засіб:
- має від одного колеса, електродвигун потужністю до 1000 Вт і розвиває максимальну швидкість до 25 км/год. Під цю категорію підпадають всі прокатні самокати;
низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб:
- має від двох коліс та може їхати зі швидкістю 10-50 км/год.
У законі врахували рекомендації, напрацьовані велоспільнотою. Зокрема, пристрої, які їдуть з більшою швидкістю ніж 50 км/год не підпадають в ці категорії, ймовірно, вони розглядатимуться, як мотоцикли.
Передбачається, що закон допоможе спростити класифікацію ДТП за участю такого транспорту.
Наразі в Правилах дорожнього руху відсутнє визначення, що таке електросамокат. Тож, очевидно доведеться змінювати й правила дорожнього руху.
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