У світі кількість хворих на коронавірус перевищила 32,7 мільйона



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На другому місці Індія – 5903932 інфікованих

Найбільша кількість хворих на Covid-19 спостерігається у США

У світі станом на 06:15 ранку, 26 вересня кількість хворих на Covid-19 становить 32769106 осіб.

Про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 24178421 особа одужала, 993540 пацієнтів померли.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (7244184). Кількість померлих – 208440.

На другому місці Індія – 5903932 інфікованих (93410 осіб померли). На третьому місті Бразилія із 4692579 хворими (140709 смертей від Covid-19).

Коронавірус в Україні

Всього 191671

Хворіють 102711

Одужали 85133

Померли 3827

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3833 людей. Це на 268 випадків більше, ніж днем раніше (3565).

Одужали за минулу добу – 1740 осіб (днем раніше – 1675), померли – 76 осіб (70).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 195504 людини, одужали 86873 особи, летальних випадків – 3903.