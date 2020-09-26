У світі кількість хворих на коронавірус перевищила 32,7 мільйона
Найбільша кількість хворих на Covid-19 спостерігається у США
У світі станом на 06:15 ранку, 26 вересня кількість хворих на Covid-19 становить 32769106 осіб.
Про це повідомляється на сайті Worldometer.
При цьому 24178421 особа одужала, 993540 пацієнтів померли.
Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.
Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (7244184). Кількість померлих – 208440.
На другому місці Індія – 5903932 інфікованих (93410 осіб померли). На третьому місті Бразилія із 4692579 хворими (140709 смертей від Covid-19).
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Всього191671
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Хворіють102711
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Одужали85133
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Померли3827
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3833 людей. Це на 268 випадків більше, ніж днем раніше (3565).
Одужали за минулу добу – 1740 осіб (днем раніше – 1675), померли – 76 осіб (70).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 195504 людини, одужали 86873 особи, летальних випадків – 3903.