Київ звільняється від покинутих авто: у яких районах роботи майже завершено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Солом'янський та Шевченківський райони вже очищені від покинутих транспортних засобів
фото: КМВА

КМВА закликає киян надсилати фото та локації покинутих або пошкоджених авто для подальшого опрацювання

У Києві триває процес очищення вулиць та дворів від покинутих і пошкоджених автомобілів. На виконання рішення Ради оборони Києва та за дорученням начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, розроблено спеціальний алгоритм для вивезення таких транспортних засобів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМВА.

Зазначається, що у кожній райдержадміністрації створені комісії, які обліковують занедбані автомобілі, шукають їхніх власників і видають приписи про переміщення транспорту. Якщо власника не знаходять або він сам не може перевезти авто, його евакуюють на спеціально визначені майданчики.

фото: Київська міська військова адміністрація

Навесні в Києві було обліковано близько 1100 таких автомобілів, і, за словами КМВА, ця цифра не остаточна, оскільки заявки продовжують надходити. Планується перемістити основний обсяг автомобілів до осені.

фото: Київська міська військова адміністрація

Наразі Солом'янський та Шевченківський райони вже очищені від покинутих транспортних засобів. Там тривають роботи з вивезення авто, пошкоджених внаслідок обстрілів, або за заявками жителів.

Найменше автомобілів залишилося в таких районах:

  • Печерський, Дарницький, Оболонський — по два-три авто
  • Подільський — 10 авто
  • Дніпровський — 20 авто
  • Голосіївський — 22 авто
  • Святошинський — 23 авто
фото: Київська міська військова адміністрація

Найбільше неприбраних авто залишилося в Деснянському районі – 112, хоча і загальна кількість виявлених транспортних засобів там була найбільшою (414).

Загалом по місту залишилися неприбраними 194 автомобілі.

фото: Київська міська військова адміністрація

КМВА закликає киян надсилати фото та локації покинутих або пошкоджених авто для подальшого опрацювання.

Нагадаємо, з вулиць Києва 16 січня почали прибирати автівки, які були знищені або пошкоджені внаслідок російських дронових чи ракетних ударів. За словами Ткаченка, багато цих автомобілів створюють серйозні проблеми: вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати.

Станом на кінець весни у Києві обліковувалось понад 1100 таких автомобілів. Завдяки впровадженому з березня алгоритму, вже вдалося прибрати майже 600 машин

Новини

