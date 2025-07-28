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Нічний обстріл Києва: сусіди врятували чоловіка, надавши йому першу допомогу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічний обстріл Києва: сусіди врятували чоловіка, надавши йому першу допомогу
Внаслідок удару в одному з під'їздів будинку у Дарницькому районі, вибито вікна та пошкоджено скління балконів з третього по 11 поверхи
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

До приїзду медиків жителі будинку, який опинився під ударом дрона, надали першу допомогу пораненому сусідові

У ніч проти 28 липня російська атака на столицю призвела до поранення чоловіка в багатоповерхівці Дарницького району. До приїзду «швидкої» допомогу постраждалому надавали його сусіди. Про це телеканалу «Київ24» розповів один із мешканців будинку, інформує «Главком».

За словами сусіда, після звуку «Шахеда» та його ймовірного збиття, а дві хвилини до нього постукав поранений чоловік. «Ми з дружиною відкрили, побачили, що в нього сильна кровотеча, весь під’їзд у крові, бо йому склом чи чимось перебило вени», – розповів свідок.

Сусіди оперативно відреагували: швидко затягнули руку ременем, а потім сусідка знайшла турнікет і ним остаточно зупинила кровотечу. Дружина сусіда залишалася з пораненим до приїзду медиків.

Через аварійне відключення ліфтів, мешканці разом з поліцейськими винесли постраждалого сходами до карети швидкої медичної допомоги. «Надіюся, що з ним буде все добре. Він зараз в лікарні», – додав сусід.  

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня російські війська атакували Україну ракетами та безпілотниками. Під ударом опинився і Київ: внаслідок удару в одному з під'їздів будинку у Дарницькому районі, вибито вікна та пошкоджено скління балконів з третього по 11 поверхи. Окремі вікна повилітали й в інших частинах будівлі. Також постраждали двір та автомобілі, припарковані поруч з будинком.

За оновленими даними, вісім людей отримали поранення, четверо з них госпіталізовані. Серед постраждалих – дівчинка, якій за місяць буде три роки, з різаною раною. 

Теги: чоловік поранення Київ дрон

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