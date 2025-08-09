Головна Київ Новини
Муніципальна охорона в Києві врятувала від самосуду натовпу чоловіка, який побив жінок

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Муніципальна охорона в Києві врятувала від самосуду натовпу чоловіка, який побив жінок
Обставини побиття та причини конфлікту з'ясовують правоохоронні органи
фото: Муніципальна охорона

Муніципальна охорона врятувала чоловіка від самосуду після побиття жінок у Києві

У Солом'янському районі столиці патрульні «Муніципальної охорони» розшукали чоловіка, який побив двох жінок, і врятували його від самосуду з боку натовпу агресивних молодиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КО «Муніципальна охорона».

Під час автопатрулювання охоронці почули крики біля залізничних колій. Підійшовши ближче, вони виявили двох жінок, в однієї з яких був пошкоджений одяг та кровотеча на руці. Жінки повідомили, що їх побив нетверезий незнайомець.

Патрульні одразу ж обстежили територію та невдовзі виявили ймовірного зловмисника. У цей момент до місця події підійшла група молодих чоловіків, які мали намір влаштувати самосуд. Попри роз'яснення охоронців, що справою має займатися поліція, дехто з натовпу все ж намагався вдарити кривдника.

«Аби завадити самосуду, муніципалам таки довелося застосувати сльозогінний газ до приїзду підмоги, поліцейських і медиків», – зазначили в «Муніципальній охороні».

Обставини побиття та причини конфлікту з'ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, правоохоронці міста Києва спільно із зоопатрулем врятували дев'ятьох котів, які близько тижня були зачинені у квартирі, а їхня господарка – померла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

У Святошинському районі столиці мешканці багатоповерхового будинку почали бити на сполох, коли їхня літня сусідка, яка проживала сама, перестала виходити з помешкання.

Тоді вони вирішили звернутись до правоохоронних органів. Працівники слідчо-оперативної групи, прибувши на місце події, встановили, що власниця оселі померла.

Київ бійка

