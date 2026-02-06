Головна Київ Новини
Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Бучанщині через несправне пічне опалення загинула пенсіонерка
Наслідки пожежі у Бучанському районі
фото: поліція Київщини/Facebook

Остаточні результати перевірки згодом нададуть працівники ДСНС

Поліція Київщини розслідує обставини пожежі у Бучанському районі, внаслідок якої загинула 79-річна жінка. Тіло виявили під час ліквідації пожежі вогнеборці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одному з приватних будинків у селі Бобриця.

«На місце події прибули вогнеборці та ліквідували загоряння. На жаль, під час гасіння рятувальники виявили тіло 79-річної жінки», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, пожежа виникла внаслідок несправності пічного опалення. Остаточні результати перевірки згодом нададуть працівники ДСНС.

Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у селищі Ворзель на Київщині помер 82-річний кінооператор Павло Лойко. Людина, яка присвятила життя розвитку українського кіно та працювала над культовими стрічками, зокрема фільмом «Пропала грамота», померла від виснаження 4 лютого. 

Теги: Київщина пожежа смерть

