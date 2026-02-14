Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія атакувала Київщину безпілотниками: є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Київщину безпілотниками: є постраждалі
фото з відкритих джерел

У Вишгородському районі внаслідок російської атаки поранення отримали двоє людей

У ніч на 14 лютого російські війська здійснили чергову атаку на цивільну інфраструктуру Київської області, внаслідок чого постраждали мирні мешканці. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, пише «Главком».

У Вишгородському районі поранення отримали двоє людей. У чоловіка діагностовано численні осколкові травми обличчя, шиї та рук. Жінка госпіталізована із закритим переломом передпліччя. Обом постраждалим наразі надають допомогу в лікарні.

Ворожий удар спричинив пожежу в приватному житловому будинку. Вогонь знищив дах та перекриття будівлі, також вибито вікна та двері. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце та ліквідували займання.

На місці події працюють екстрені служби, які фіксують наслідки атаки та уточнюють обсяги руйнувань.

Нагадаємо, у ніч на 13 лютого Одеса знову опинилася під ударом ударних безпілотників, внаслідок чого постраждали житловий фонд та цивільна інфраструктура. Сталися влучання у два багатоповерхових житлових будинки. Пошкоджено квартири на верхніх поверхах.

Крім того, зафіксовано руйнування в рекреаційній зоні міста, де через влучання спалахнули господарські споруди. В іншому районі Одеси під ударом опинився об'єкт торгівлі, на території якого виникла пожежа.

До слова, обстріли портової інфраструктури значно впливають на темпи експорту зерна з України та призводять до його накопичення.

Теги: пожежа ДСНС Київщина Микола Калашник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та пошкодження будівель
Атака на Київ: з'явились перші кадри наслідків
24 сiчня, 03:56
Пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху тривають
Вибух на Львівщині: під завалами зруйнованої будівлі знайдено тіло загиблого
6 лютого, 22:05
Поліцейські Київщини обстежують місця падіння уламків на предмет виявлення небезпечних предметів та документують наслідки ворожої атаки
Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі
15 сiчня, 09:21
Розрив опалювального котла міг статися внаслідок неспрацювання запобіжного клапана
У Броварах на підприємстві розірвався опалювальний котел, травмовано працівника
22 сiчня, 14:14
Екстрені відключення світла запроваджено у двох районах на Київщині
Екстрені відключення світла запроваджено у двох районах на Київщині
29 сiчня, 12:41
Офіцеру загрожує до десяти років ув'язнення
Збір грошей з підлеглих за «відпустки». На Київщині оголошено підозру командиру
29 сiчня, 13:31
Місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення
Атака на енергосистему Києва: пошкоджено ТЕЦ, що обігріває Дніпровський і Дарницький райони
3 лютого, 14:31
У Яготині триває ліквідація пожежі в складському приміщенні Roshen
Унаслідок атаки дронів на Київщині палає склад Roshen
7 лютого, 08:14
Вогнеборці ліквідували пожежу на складі Roshen
Пожежу на складі Roshen ліквідовано. Відео з місця події
7 лютого, 11:42

Новини

Росія атакувала Київщину безпілотниками: є постраждалі
Росія атакувала Київщину безпілотниками: є постраждалі
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Що відбувається на Дарницькій ТЕЦ після найважчої атаки РФ: енергетики пояснили
Що відбувається на Дарницькій ТЕЦ після найважчої атаки РФ: енергетики пояснили

Новини

Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Вчора, 12:27

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua