Росія атакувала Київщину безпілотниками: є постраждалі

У Вишгородському районі внаслідок російської атаки поранення отримали двоє людей

У ніч на 14 лютого російські війська здійснили чергову атаку на цивільну інфраструктуру Київської області, внаслідок чого постраждали мирні мешканці. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, пише «Главком».

У Вишгородському районі поранення отримали двоє людей. У чоловіка діагностовано численні осколкові травми обличчя, шиї та рук. Жінка госпіталізована із закритим переломом передпліччя. Обом постраждалим наразі надають допомогу в лікарні.

Ворожий удар спричинив пожежу в приватному житловому будинку. Вогонь знищив дах та перекриття будівлі, також вибито вікна та двері. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце та ліквідували займання.

На місці події працюють екстрені служби, які фіксують наслідки атаки та уточнюють обсяги руйнувань.

Нагадаємо, у ніч на 13 лютого Одеса знову опинилася під ударом ударних безпілотників, внаслідок чого постраждали житловий фонд та цивільна інфраструктура. Сталися влучання у два багатоповерхових житлових будинки. Пошкоджено квартири на верхніх поверхах.

Крім того, зафіксовано руйнування в рекреаційній зоні міста, де через влучання спалахнули господарські споруди. В іншому районі Одеси під ударом опинився об'єкт торгівлі, на території якого виникла пожежа.

До слова, обстріли портової інфраструктури значно впливають на темпи експорту зерна з України та призводять до його накопичення.