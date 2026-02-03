Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 4 лютого 2026 року

glavcom.ua
Київщина: графіки відключення світла 4 лютого 2026 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

4 лютого 2026 року у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 4 лютого 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30;
  • 1.2 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30;
  • 2.1 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30;
  • 2.2 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 22:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 06:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00.
Нагадаємо, американська сторона заявляла про домовленість із РФ утримуватися від ударів по об’єктах енергетики України протягом тижня.

Як відомо, цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окупанти атакували ТЕЦ і ТЕС, які працювали для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 лютого 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

