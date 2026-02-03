Київщина: графіки відключення світла 4 лютого 2026 року

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

4 лютого 2026 року у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 4 лютого 2026 року

– без світла з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00; 6.2 черга – без світла з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00.

Нагадаємо, американська сторона заявляла про домовленість із РФ утримуватися від ударів по об’єктах енергетики України протягом тижня.

Як відомо, цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окупанти атакували ТЕЦ і ТЕС, які працювали для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 лютого 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).