Нічна пожежа на Київщині забрала життя матері та двох дітей: подробиці трагедії

Під час ліквідації пожежі виявлено тіла трьох загиблих – жінку 1981 року народження та двох малолітніх дітей

У ніч на 11 лютого на Київщині сталася пожежа, яка забрала життя трьох людей. Вогонь повністю знищив житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Де та коли сталася пожежа

Пожежа сталася у селі Матвіїха Білоцерківського району Київської області. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку Білоцерківського району 11 лютого о 04:17.

Вогонь охопив весь будинок фото: ДСНС Київщини

Рятувальники, які прибули на місце виклику, виявили палаючий будинок на вул. Молодіжна у селі Матвіїха Володарської територіальної громади.

Пожежа у селі Матвіїха фото: ДСНС Київщини

На гасінні пожежі працював черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Володарка.

Наслідки пожежі

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих – жінку 1981 року народження та двох дітей 2011 та 2009 років народження.

Пожежу ліквідовано о 05:43. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, прокурори Криворізької південної окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 40-річної мешканки міста за злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми. За даними слідства, 2 вересня 2025 року у квартирі сталося коротке замикання лічильника, що спричинило пожежу. Усередині, без нагляду дорослих, були дві малолітні дитини – п'ятирічна дівчинка та дворічний хлопчик. Вони не змогли самотужки вибратися і загинули від отриманих опіків. Сусіди викликали рятувальників, які виявили тіла дітей у помешканні.