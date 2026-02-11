Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна пожежа на Київщині забрала життя матері та двох дітей: подробиці трагедії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нічна пожежа на Київщині забрала життя матері та двох дітей: подробиці трагедії
Причина пожежі встановлюється
фото: ДСНС Київщини

Під час ліквідації пожежі виявлено тіла трьох загиблих – жінку 1981 року народження та двох малолітніх дітей  

У ніч на 11 лютого на Київщині сталася пожежа, яка забрала життя трьох людей. Вогонь повністю знищив житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Де та коли сталася пожежа

Пожежа сталася у селі Матвіїха Білоцерківського району Київської області.  Повідомлення про пожежу надійшло  до Служби порятунку Білоцерківського району 11 лютого о 04:17. 

Вогонь охопив весь будинок
Вогонь охопив весь будинок
фото: ДСНС Київщини

Рятувальники, які прибули на місце виклику, виявили палаючий будинок на вул. Молодіжна у селі Матвіїха Володарської територіальної громади.

Пожежа у селі Матвіїха
Пожежа у селі Матвіїха
фото: ДСНС Київщини

На гасінні пожежі працював черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Володарка.

Наслідки пожежі

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих – жінку 1981 року народження та двох дітей 2011 та 2009 років народження.

Пожежу ліквідовано о 05:43. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, прокурори Криворізької південної окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 40-річної мешканки міста за злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми. За даними слідства, 2 вересня 2025 року у квартирі сталося коротке замикання лічильника, що спричинило пожежу. Усередині, без нагляду дорослих, були дві малолітні дитини – п'ятирічна дівчинка та дворічний хлопчик. Вони не змогли самотужки вибратися і загинули від отриманих опіків. Сусіди викликали рятувальників, які виявили тіла дітей у помешканні.

Теги: Київщина пожежа діти смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

1 жовтня 2025 Тамарі Калустян виповнилося 100 років
На 101 році життя померла видатна українська співачка
11 сiчня, 17:08
Безпілотники атакували Орловську ТЕЦ
Безпілотники атакували Орловську ТЕЦ
12 сiчня, 23:02
У Маріуполі атаковано ТЕЦ
Атака на Україну, блекаут в окупованому Маріуполі: головне за ніч
13 сiчня, 05:59
У Харкові загинула 70-річна жінка під час катання на тюбінгу
У Харкові загинула 70-річна жінка під час катання на тюбінгу
19 сiчня, 02:01
Меланія Трамп розповіла про прогрес у поверненні викрадених українських дітей
Меланія Трамп розповіла про прогрес у поверненні викрадених українських дітей
4 лютого, 23:58
Енергетики Київщини працюють у посиленому режимі
Масові обриви проводів через негоду: на Київщині тисячі родин без світла
29 сiчня, 16:06
Руслан Стефанчук із батьком
Руслан Стефанчук повідомив про важку втрату
1 лютого, 19:59
Внаслідок підпалу два автомобілі було знищено вщент
У Києві затримано двох жителів Кіровоградщини за підпал авто на Печерську
4 лютого, 09:35
Наслідки пожежі у Бучанському районі
На Бучанщині через несправне пічне опалення загинула пенсіонерка
6 лютого, 12:19

Новини

Падіння крижаних бурульок у Києві: як вберегтися та хто має чистити дахи
Падіння крижаних бурульок у Києві: як вберегтися та хто має чистити дахи
Обмеження руху на Столичному шосе у Києві 12 лютого: де саме триватиме ремонт
Обмеження руху на Столичному шосе у Києві 12 лютого: де саме триватиме ремонт
Нічна пожежа на Київщині забрала життя матері та двох дітей: подробиці трагедії
Нічна пожежа на Київщині забрала життя матері та двох дітей: подробиці трагедії
Скільки часу та коштів піде на ремонт знищеної росіянами Дарницької ТЕЦ: оцінки фахівців
Скільки часу та коштів піде на ремонт знищеної росіянами Дарницької ТЕЦ: оцінки фахівців
Нараховувала собі премії та «лікарняні»: яке покарання чекає на ексбухгалтерку Дарницької РДА
Нараховувала собі премії та «лікарняні»: яке покарання чекає на ексбухгалтерку Дарницької РДА
На два тижні покинула вдома сина зі зламаною ногою: яке покарання загрожує горе-матері
На два тижні покинула вдома сина зі зламаною ногою: яке покарання загрожує горе-матері

Новини

Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Сьогодні, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua