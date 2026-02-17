ДТП на Фастівщині: водій Lanos врізався в стовп

Внаслідок аварії 58-річний кермувальник з тілесними ушкодженнями був госпіталізований

Правоохоронці Київщини з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди на Фастівщині, внаслідок якої госпіталізовано 58-річного чоловіка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Аварія сталася по вулиці Соборній у селі Мотовилівка. За попередньою інформацією слідчих, 58-річний водій автомобіля Lanos не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору.

Внаслідок дорожньо-транспортної події 58-річний кермувальник з тілесними ушкодженнями був госпіталізований.

Слідчі Фастівського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом ДТП (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини вкотре закликає водіїв бути пильними на дорогах та неухильно дотримуватися ПДР, щоб уникнути трагічних наслідків.

Нагадаємо, за 2025 рік на території Київської області поліцейські зареєстрували 2101 ДТП із постраждалими, у яких 241 особа загинула та 2646 осіб отримали травми. Основні причини автопригод на Київщині: перевищення безпечної та встановленої швидкості руху, порушення правил маневрування та порушення правил проїзду перехресть. Загалом в Україні протягом минулого року поліцейські зареєстрували 25 934 ДТП із постраждалими. Загинуло 3249 людей, 31 898 – отримали травми.

Раніше повідомлялося, що у столиці поліцейські розшукали та затримали 26-річного водія, який вчинив масштабну аварію на вулиці Івана Виговського. Керманич не лише розтрощив авто, а й залишив у салоні важкопораненого пасажира, намагаючись уникнути відповідальності. Аварія сталася вночі 1 лютого. За даними слідства, водій кросовера BMW X5, рухаючись від вулиці Стеценка в напрямку проспекту Європейського Союзу, не впорався з керуванням.