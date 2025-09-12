У одному зі столичних парків висадили сад Міявакі: чим цікавий цей метод озеленення

У результаті застосування методу Міявакі ліс формується за 20-30 років замість 150 років

У київському парку Партизанської слави висадили сад за методом японського ботаніка Акіра Міявакі. Про це повідомляє Дарницька райдержадміністрація, інформує «Главком».

Зазначається, що метод Міявакі – один із найефективніших способів відновлення лісів на виснажених землях. Технологія імітує природний процес формування лісу, забезпечуючи швидке зростання дерев і значне поглинання вуглецю.

Сад Міявакі у парку Партизанської слави фото: Дарницька РДА

Метод Міявакі – один із найефективніших способів відновлення лісів на виснажених землях фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

Метод Міявакі – один із найефективніших способів відновлення лісів на виснажених землях фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

Основний принцип Міявакі полягає у використанні порід дерев, які природно могли вирости на цій території.

Саджанці різних видів розміщують з високою щільністю, що прискорює конкуренцію і природний добір. Також рослини мають різну висоту – це імітує природну структуру лісу.

У результаті застосування методу Міявакі ліс формується за 20-30 років замість 150 років фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

У результаті ліс формується за 20-30 років замість 150 років, що робить метод особливо цінним для сучасних програм лісовідтворення.

Варто зауважити, що зелені зони, які мають дарувати відпочинок, часто стають джерелом корупції. За словами Голови Держаудитслужби Алли Басалаєвої, комунальні зеленбуди дуже важко контролювати. «Наприклад, боротьба з амброзією. Що це? Закупили хімічні препарати на мільйони і розвіяли. А чи дійсно вони там розпилені, в якій кількості? Або висаджування квітів: щось прийнялося, щось не прийнялося... Дуже важка для фіксації збитків робота. Бо це природній процес, об’єктивно може щось і не прийнятись. А от в яких масштабах – це вже питання. Або яка кількість добрива внесена? Це неможливо точно перевірити», – каже Басалаєва. Тому, пояснює голова Держаудитслужби, у комунальному озелененні існує велике поле для зловживань.