Столиця закупить зупинки зі скла за 8 млн грн? «Київпастранс» відповів

Металокаркасні споруди зі скляними бічними та задньою стінками і дахом з такого ж матеріалу мають бути встановлені протягом нинішнього року

У мережі опублікували інформацію про те, що начебто КП «Київпастранс» закупив скляні зупинки

Комунальне підприємство «Київпастранс» не купувало скляні зупинки комплекси, тим більше для того, щоб люди перечікували там повітряні тривоги. Про це повідомляє «Київпастрансу».

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«Фейк: Київпастранс купив скляні зупинки для тривог. Реальність: Зупинки не купили! Зупинки зарезервували! І не для тривог, а для того, щоб люди не стояли на вітрі чи не мокли під дощем. Або якщо зупинку пошкодять, що ставалося не одноразово. І її потрібно полагодити або замінити. Саме для цього укладається страхувальний договір. Якщо щось стається, то лише тоді Київпастранс купує зупинку. Щоб люди не чекали її виготовлення. Якщо ж нічого не стається – зупинка не купується», – повідомили у компанії.

У комунальному підприємстві також наголосили, що під час повітряних тривог знаходитися на зупинках небезпечно.

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«Ті політики, які почали розганяти джинсу, рекомендуючи киянам стояти на скляних зупинках під час тривоги, ризикують життям людей. Це їхнє ставлення до киян. Воно нам давно відоме. Ми, своєю чергою, закликаємо містян не перечікувати повітряні тривоги на зупинках, а перебувати в укритті», – наголосили в «Київпастрансі».

Нагадаємо, в мережі опублікували інформацію про те, що начебто КП «Київпастранс» закупив скляні зупинки, де киянам доведеться перечікувати повітряні тривоги. За умовами тендеру, оголошеного на Prozorro, металокаркасні споруди зі скляними бічними та задньою стінками і дахом з такого ж матеріалу мають бути встановлені протягом нинішнього року.