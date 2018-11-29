«Монстра» на Андріївському узвозі не буде: у забудовника забрали землю



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Забудовник планував звести на Андріївському узвозі багатоповерховий готель

Рішення про розірвання договору із забудовником підтримали 99 депутатів Київради

Сьогодні, 29 листопада, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати розірвали договір оренди земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14-16 з приватним підприємством «Маркон».

Підставою розірвання договору оренди є те, що орендатор грубо порушує норми терміну робіт. Зокрема ПП «Маркон» мало завершити будівництво об’єкта протягом трьох років після оформлення договору оренди землі, який був укладений ще у 2006 році. Окрім того, забудовник не доплатив місту 974,6 тис. грн. Також фірма порушила вимоги регулювання забудови історичної частини міста. Адже в самому серці столиці на Андріївському узвозі, 14-16 забудовник планував зведення дев’ятиповерхового готелю висотою близько 30 метрів. Попри те, що максимально допустима висотність споруд на цій ділянці – 12 метрів.

«Забудовник не чув ні громадськість, ні владу міста щодо того, як має виглядати забудова в історичному центрі столиці. Ми неодноразово зустрічалися з активістами, представником «Маркону», профільними службами КМДА. Два тижні тому на такій зустрічі я звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи зі зведення скандальної будівлі до повного узгодження змін проекту із Містобудівною радою та громадськістю. Я наголосив забудовнику: без висновків фахівців, що проект відповідає всім необхідним нормам та естетичному вигляду старовинного Подолу, без компромісу з громадськістю – будівництва там не буде», – підкреслив мер Києва Віталій Кличко.

Міський голова зазначив - замість того, щоб підготувати до Містобудівної ради всі документи, які б засвідчували законність будівництва, привести проект у відповідність до вимог регулювання забудови в історичній частині міста, представити макет будівлі, забудовник продовжив роботи на об'єкті.

«Ще влітку Київрада прийняла рішення, відповідно до якого забудовник мав протягом місяця обмежити висотні параметри готелю. Але цього зроблено не було. Приватна фірма “Маркон” проігнорувала рішення Київради, ігнорує вимоги громадськості та наше культурне надбання. Тому ми розірвали договір оренди. Тож, після інформування забудовника про наше рішення, він має протягом 30-ти днів звільнити земельну ділянку і привести її у стан, придатний для подальшого використання », - наголосив голова постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування Олександр Міщенко.

Рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14-16 з приватним підприємством «Маркон» підтримали 99 депутатів Київради.

Нагадаємо, 21 червня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати ухвалили рішення, яке передбачає врегулювання питань використання земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14-16 та розірвання договору оренди з приватним підприємством «Маркон».

17 квітня під Київською міською державною адміністрацію влаштували акцію із вимогою припинити забудову Поштової площі та Андріївського узвозу. Того ж дня повідомлялося, що Київрада вирішила розірвати договір з компанією-забудовником «Маркон», яка мала будувати готель на Андріївському узвозі.

У листопаді мер столиці Віталій Кличко звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи щодо зведення скандальної будівлі на Андріївському узвозі до повного узгодження змін проекту з Містобудівною радою та громадськістю