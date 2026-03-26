Київрада вперше за новими правилами розгляне земельні питання

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київрада вперше за новими правилами розгляне земельні питання
Засідання Київради 26 березня 2026 року
фото: Віталій Кличко/Telegram

Пріоритетними є питання про закріплення ділянок під об'єкти «Київтеплоенерго» та ДТЕК

Сьогодні, 26 березня, на засіданні столичної міськради запланований розгляд блоку земельних рішень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка перед початку засідання.

За словами мера, це перший розгляд земельних питань від моменту прийняття нових Правил надання ділянок у столиці. Зокрема, рішення стосуються закріплення територій під об’єкти «Київтеплоенерго» та ДТЕК.

Також, за словами Кличка, у земельному блоці питання про оформлення ділянок для «Київзеленбуду» під парки, сквери, їх обслуговування та оновлення. 

Окремо міський голова зупинився на інформації про можливе будівництво в історичній зоні, яка активно поширювалася останніми днями, назвавши її маніпулятивною. «Лунали спекуляції, нібито йдеться про будівництво паркінгу чи чогось іншого на Пейзажній алеї. Це неправда, тому звертаюся до киян: довіряти офіційним ресурсам, а не маніпулятивним дописам сумнівних персонажів», – наголосив мер.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, відбувається засідання Київради, депутати мають ухвалити низку важливих рішень для забезпечення енергостійкості столиці перед наступним опалювальним сезоном. 

Раніше  Київрада не без пригод таки змогла ухвалити План енергетичної стійкості столиці, але на цьому підготовка міста до наступної зими тільки почалася. По-перше, щодо цього плану ще має сказати останнє слово уряд та Рада національної безпеки і оборони, яка «завернула» попередній представлений київською владою проєкт. По-друге, під новий план ще треба знайти джерела фінансування і для цього Київрада має не тільки прийняти відповідні зміни до місцевого бюджету, а й розраховує на допомогу уряду та Верховної Ради.

Читайте також

Власник земельних ділянок, ТОВ «Протасів Яр», через господарський суд домігся скасування рішення Київради від 2022 року, апелюючи до «порушення права власності»
Захисники Протасового Яру після поразки в апеляції готують нову битву за заказник
5 березня, 13:22
Вистава «Чикаго» відбудеться у Київському національному академічному театрі оперети
Куди сходити у Києві 9-15 березня: дайджест культурних подій
7 березня, 19:05
У Києві та області чутно вибухи, працює ППО
У Києві та області чутно вибухи, працює ППО
7 березня, 01:34
Ярмарки працюватимуть у різних районах міста, щоб забезпечити містян необхідними товарами напередодні свят
Продуктові ярмарки у столиці 10-15 березня: повний розклад на тиждень
9 березня, 11:54
У ДСНС зауважили, що з настанням теплішої погоди лід на водоймах стає особливо небезпечним
Столичні рятувальники зняли дітей з відколотого шматка криги у 20 метрах від берега
10 березня, 14:17
Поновлення дорожньої розмітки у столиці
Обшуки у «Київавтодорі»: правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів на дорожню розмітку
13 березня, 12:40
Обмеження діють на Голосіївському проспекті, Либідській та Деміївській площах, Теремках, Печерську, а також біля тролейбусного депо №1
У Києві відновлено рух електротранспорту після нічної атаки РФ (оновлено)
14 березня, 08:37
Повітряна тривога у Києві тривала три години
Повітряна тривога у Києві тривала три години
24 березня, 05:51
На початку 2022 року групи спеціального призначення ССО брали активну участь в обороні столиці
Битва за Київ: опубліковано нові кадри роботи ССО на початку вторгнення Росії (відео)
24 березня, 12:08

Столичний будинок природи тимчасово перейшов на онлайн-формат роботи
Столичний будинок природи тимчасово перейшов на онлайн-формат роботи
Київрада вперше за новими правилами розгляне земельні питання
Київрада вперше за новими правилами розгляне земельні питання
Як Київ переживе наступну зиму? Кличко каже, що треба допомога Зеленського
Як Київ переживе наступну зиму? Кличко каже, що треба допомога Зеленського
Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: водій Fiat виїхав на зустрічну смугу
Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: водій Fiat виїхав на зустрічну смугу
Водійське посвідчення за $2,3 тис.: у Києві затримано експосадовця сервісного центру МВС
Водійське посвідчення за $2,3 тис.: у Києві затримано експосадовця сервісного центру МВС
Поліція Києва затримала іноземця, який погрожував перехожим гранатою
Поліція Києва затримала іноземця, який погрожував перехожим гранатою

Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
