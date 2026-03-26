Київрада вперше за новими правилами розгляне земельні питання

Пріоритетними є питання про закріплення ділянок під об'єкти «Київтеплоенерго» та ДТЕК

Сьогодні, 26 березня, на засіданні столичної міськради запланований розгляд блоку земельних рішень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка перед початку засідання.

За словами мера, це перший розгляд земельних питань від моменту прийняття нових Правил надання ділянок у столиці. Зокрема, рішення стосуються закріплення територій під об’єкти «Київтеплоенерго» та ДТЕК.

Також, за словами Кличка, у земельному блоці питання про оформлення ділянок для «Київзеленбуду» під парки, сквери, їх обслуговування та оновлення.

Окремо міський голова зупинився на інформації про можливе будівництво в історичній зоні, яка активно поширювалася останніми днями, назвавши її маніпулятивною. «Лунали спекуляції, нібито йдеться про будівництво паркінгу чи чогось іншого на Пейзажній алеї. Це неправда, тому звертаюся до киян: довіряти офіційним ресурсам, а не маніпулятивним дописам сумнівних персонажів», – наголосив мер.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, відбувається засідання Київради, депутати мають ухвалити низку важливих рішень для забезпечення енергостійкості столиці перед наступним опалювальним сезоном.

Раніше Київрада не без пригод таки змогла ухвалити План енергетичної стійкості столиці, але на цьому підготовка міста до наступної зими тільки почалася. По-перше, щодо цього плану ще має сказати останнє слово уряд та Рада національної безпеки і оборони, яка «завернула» попередній представлений київською владою проєкт. По-друге, під новий план ще треба знайти джерела фінансування і для цього Київрада має не тільки прийняти відповідні зміни до місцевого бюджету, а й розраховує на допомогу уряду та Верховної Ради.