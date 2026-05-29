Окупанти частково зруйнували одну з найбільших біоелектростанцій Східної Європи в Іванкові

Росіяни зруйнували ТЕС в Іванкові, збудовану у 2016 році

Одна з найбільших біопаливних електростанцій Східної Європи опинилася під прицілом окупантів, там зафіксовані критичні пошкодження

Минулої ночі внаслідок російської атаки була частково зруйнована біоенергетична електростанція в Іванкові Київської області. Про це сьогодні, 29 травня, повідомив засновник компанії «Біогазенерго» Олексій Бутенко, інформує «Главком».

Атака росіян у ніч на 29 травня

За словами Бутенко, в об'єкт було інвестовано близько $40 млн. «Одна з найбільших біопаливних електростанцій Східної Європи. $40 млн інвестицій. Понад 400 робочих місць. Партнерство з ЄБРР», – зазначив він.

Що відомо про Іванківську ТЕС

Біоелектростанція, розташована в Іванківському районі Київської області, була введена в експлуатацію у 2016 році. Потужність об’єкта становить 19 МВт. Для електростанції також діє «зелений» тариф у розмірі 12,39 євроцента за кВт·год у гривневому еквіваленті.

Біоенергетична ТЕС в Іванкові Фото ЕкоТЕС Іванків/Facebook (ілюстративне)

Компанія має намір відновити пошкоджену станцію. Як повідомив Бутенко, відповідні роботи планують розпочати після оцінки масштабів руйнувань.

Іванківська біоенергетична ТЕС є одним із найбільших об’єктів генерації електроенергії з біомаси в Україні. Проєкт реалізували за підтримки міжнародного фінансування, зокрема за участю Європейського банку реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня повітряна тривога була оголошена близько третьої ночі і тривала 40 хвилин.

До слова, виступаючи перед Радою Безпеки в Нью-Йорку, генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що останні атаки, здійснені Росією 23 та 24 травня проти України, а також перспектива нових ударів підкреслюють «серйозність поточної ситуації».