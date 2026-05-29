Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Центральною спортивною подією Дня Києва стане традиційний «Пробіг під каштанами»

П’ятий рік поспіль місто відзначає День Києва та День столиці в умовах воєнного стану. З огляду на безпекову ситуацію міська влада не організовує загальноміських заходів. Мешканців закликають відповідально ставитися до власної безпеки: дотримуватися вимог воєнного стану, уважно стежити за повідомленнями про повітряну тривогу та негайно переходити в укриття у разі її оголошення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Водночас життя столиці триває, а культурні, освітні та спортивні заклади міста традиційно долучаються до відзначення Дня Києва, підготувавши для киян і гостей низку тематичних заходів. Серед них – культурні, мистецькі, спортивні та просвітницькі події для дітей і дорослих.

зокрема, на станції метро «Золоті Ворота» вже триває виставка художніх робіт студентів і викладачів Фахового коледжу «Універсум» Університету імені Бориса Грінченка «Незламне місто».

До свята традиційно відбудеться урочисте вручення мистецької премії «Київ».

Упродовж вихідних кияни та гості міста зможуть відвідати ярмарок народного мистецтва в Музеї Івана Гончара та ХХ Міжнародний фестиваль-конкурс хорового мистецтва «Пісня над Дніпром». У Голосіївському парку облаштують художню галерею та проведуть акцію «Київ – незламна столиця!» з майстер-класами. На Андріївському узвозі відбудеться культурно-мистецька подія «Узвіз Єдності», що об’єднає регіони України через традиції, ремесла, творчі презентації та виступи митців.

Особливої атмосфери святу додадуть концерти просто неба. Зокрема, із дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря звучатиме карильйонна музика. У парках і скверах відбуватимуться локальні виступи столичних колективів і молодих артистів.

Центральною спортивною подією стане традиційний «Пробіг під каштанами». Також до Дня Києва та Дня столиці відбуватимуться відкриті спортивні змагання з кікбоксингу, веслування та пляжного гандболу. На Трухановому острові пройде тенісний турнір Truhaniv Tennis Cup.

У День Києва, 31 травня, для охочих більше дізнатися про столицю підготували безплатні екскурсії містом.

У музеях і бібліотеках до свята організували тематичні виставки, літературні події, творчі зустрічі та дитячі майстер-класи, присвячені історії та культурі Києва.

Заходи проходять з урахуванням умов воєнного стану. На локаціях передбачені укриття або визначені найближчі безпечні місця, куди учасники можуть перейти в разі небезпеки.

Нагадаємо, День Києва традиційно відзначають в останню неділю травня. Цьогоріч через безпекову ситуацію в місті не планується масштабних масових гулянь, проте для мешканців підготували локальні культурні та мистецькі заходи в музеях і бібліотеках.

До слова, у самому центрі столиці відновлять роботу три фонтани. Зокрема, для містян та гостей столиці знову працюватиме знаменитий фонтанний комплекс «Засновники Києва». Також цими вихідниму працюватимуть Каскадний фонтан на Майдані Незалежності та фонтан на вулиці Хрещатик, 25. У комунальному підприємстві зазначили, що запуск водограїв на Хрещатику є символічним кроком, аби подарувати людям трохи світла, прохолоди та відчуття мирного Києва. Водночас у «Київводфонді» наголосили, що повноцінного сезону фонтанів у столиці, як у мирні часи, наразі не буде.