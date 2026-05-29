Головна Київ Новини
search button user button menu button

Повноцінного сезону не буде: як працюватимуть головні фонтани столиці у 2026 році

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Повноцінного сезону не буде: як працюватимуть головні фонтани столиці у 2026 році
Фонтанний комплекс «Засновники Києва» працюватиме лише три дні
фото: Київводфонд/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Повноцінний сезон фонтанів повернеться до Києва після завершення війни

До Дня Києва у самому центрі столиці відновлять роботу три фонтани. Зокрема, для містян та гостей столиці знову працюватиме знаменитий фонтанний комплекс «Засновники Києва». Про це повідомили у спеціалізованому водогосподарському комунальному підприємстві «Київводфонд», інформує «Главком».

Також цими вихідниму працюватимуть Каскадний фонтан на Майдані Незалежності та фонтан на вулиці Хрещатик, 25. У комунальному підприємстві зазначили, що запуск водограїв на Хрещатику є символічним кроком, аби подарувати людям трохи світла, прохолоди та відчуття мирного Києва. Особливою окрасою святкових днів стане фонтан «Засновники Києва» на Майдані Незалежності, автором якого є відомий скульптор Анатолій Кущ.

Керівник Київводфонду Юрій Ковтун біля фонтану на вулиці Хрещатик, 25
Керівник Київводфонду Юрій Ковтун біля фонтану на вулиці Хрещатик, 25
фото: Київводфонд

Водночас у «Київводфонді» наголосили, що повноцінного сезону фонтанів у столиці, як у мирні часи, наразі не буде.

«На жаль, високотехнологічні світломузичні фонтани не запускатимуться до закінчення війни. Це свідоме та відповідальне рішення, ухвалене з урахуванням необхідності раціонального використання ресурсів», – попередили комунальники.

«Главком» писав, як працюватимуть фонтани у столичних парках і скверах цього року.

До слова, День Києва традиційно відзначають в останню неділю травня. Цьогоріч через безпекову ситуацію в місті не планується масштабних масових гулянь, проте для мешканців підготували локальні культурні та мистецькі заходи в музеях і бібліотеках. 

Читайте також:

Теги: Київ фонтан свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники ДСНС щодня працюють на місцях обстрілів, гасять пожежі та знешкоджують вибухонебезпечні предмети
Міжнародний день пожежників: скільки заробляють рятувальники в Україні
4 травня, 08:30
Яке релігійне свято відзначається 12 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 травня 2026: традиції та молитва
11 травня, 22:00
13 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 травня, 00:00
Слідчі повідомили правопорушникові про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах
Закупівля елітних саджанців утридорога: посадовець структури «Київзеленбуду» отримав підозру
22 травня, 08:52
У районах столиці розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки
Допомога постраждалим від масованого удару: у районах Києва розгорнули екстрені штаби та гарячі лінії
24 травня, 12:33
Варшава закликала Росію припинити погрози ударами по Києву
Польща пригрозила Росії наслідками у разі атак на дипмісії в Києві
26 травня, 12:20
Нові тарифи можуть набути чинності вже з 15 липня
Нові тарифи на транспорт у Києві. Хто їздитиме безплатно або матиме пільги (список)
26 травня, 17:25
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
27 травня, 06:55
На час робіт рух транспорту організують із протилежного боку вулиці по одній смузі в кожному напрямку
На вулиці Богатирській рух транспорту частково обмежено до 7 червня (схема)
Вчора, 23:30

Новини

Повноцінного сезону не буде: як працюватимуть головні фонтани столиці у 2026 році
Повноцінного сезону не буде: як працюватимуть головні фонтани столиці у 2026 році
Окупанти частково зруйнували одну з найбільших біоелектростанцій Східної Європи в Іванкові
Окупанти частково зруйнували одну з найбільших біоелектростанцій Східної Європи в Іванкові
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 30-31 травня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 30-31 травня
На «Золотих Воротах» до Дня Києва відкрилася виставка «Незламне місто» (фото)
На «Золотих Воротах» до Дня Києва відкрилася виставка «Незламне місто» (фото)
Рух Південним мостом буде частково обмежено: як довго триватиме ремонт
Рух Південним мостом буде частково обмежено: як довго триватиме ремонт
Останній дзвоник у школах Києва: Кличко зворушливо звернувся до випускників
Останній дзвоник у школах Києва: Кличко зворушливо звернувся до випускників

Новини

Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua