Повноцінного сезону не буде: як працюватимуть головні фонтани столиці у 2026 році

Повноцінний сезон фонтанів повернеться до Києва після завершення війни

До Дня Києва у самому центрі столиці відновлять роботу три фонтани. Зокрема, для містян та гостей столиці знову працюватиме знаменитий фонтанний комплекс «Засновники Києва». Про це повідомили у спеціалізованому водогосподарському комунальному підприємстві «Київводфонд», інформує «Главком».

Також цими вихідниму працюватимуть Каскадний фонтан на Майдані Незалежності та фонтан на вулиці Хрещатик, 25. У комунальному підприємстві зазначили, що запуск водограїв на Хрещатику є символічним кроком, аби подарувати людям трохи світла, прохолоди та відчуття мирного Києва. Особливою окрасою святкових днів стане фонтан «Засновники Києва» на Майдані Незалежності, автором якого є відомий скульптор Анатолій Кущ.

Керівник Київводфонду Юрій Ковтун біля фонтану на вулиці Хрещатик, 25 фото: Київводфонд

Водночас у «Київводфонді» наголосили, що повноцінного сезону фонтанів у столиці, як у мирні часи, наразі не буде.

«На жаль, високотехнологічні світломузичні фонтани не запускатимуться до закінчення війни. Це свідоме та відповідальне рішення, ухвалене з урахуванням необхідності раціонального використання ресурсів», – попередили комунальники.

До слова, День Києва традиційно відзначають в останню неділю травня. Цьогоріч через безпекову ситуацію в місті не планується масштабних масових гулянь, проте для мешканців підготували локальні культурні та мистецькі заходи в музеях і бібліотеках.