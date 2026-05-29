Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 30-31 травня

До Дня Києва Музей Івана Гончара запрошує на Ярмарок народного мистецтва

Останні вихідні весни у столиці обіцяють бути насиченими на культурні та розважальні події. Цього уїк-енду на киян та гостей столиці чекають унікальні тематичні виставки, майстер-класи та ярмарки в музеях до Дня міста, театральний вечір за участю Ади Роговцевої та показ вистави-загадки від театру «Золоті Ворота». Музична ж програма здивує контрастами: від відвертої вечірки у стилі американського випускного до класики української сцени у виконанні Тараса Петриненка.

«Главком» підготував традиційний гід Києвом на 30-31 травня, де кожен знайде відпочинок до душі.

Зміст

Музеї

Майстер-клас до Дня Києва

У суботу дітей чекають на творче заняття у Музеї окупації Києва, присвячене Дню Києва. Під час заняття діти разом з працівниками музею створять яскравий колаж «Чим живе наше місто», говоритимуть про Київ, його атмосферу, улюблені місця, людей та символи. На дітей чекає творча робота, цікаве спілкування та натхнення.

Коли: 30 травня, 12:00.

Місце проведення: Музей окупації Києва, вул. Дениса Антіпова 49/1.

Історія Києва на фотографіях кінця XIX – першої половини XX ст.

До Дня Києва Музей історії міста Києва підготував особливу зустріч. Усіх, хто любить місто й хоче побачити його таким, яким воно було понад сто років тому, запрошують на лекцію Ольги Друг про історію Києва на фотографіях кінця XIX – першої половини XX століття.

Старі вулиці, знайомі будівлі, втрачені краєвиди та люди, які творили атмосферу міста. Київ постане перед вами через унікальні світлини та історії, що оживають у деталях.

Коли: 31 травня, 12:00.

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7а.

«ARS: українське гаптування»

Виставковий проєкт охоплює близько 100 високохудожніх творів з колекції Національного музею декоративного мистецтва України – сорочки, рушники, лиштви підризників, фрагменти вишивок. Назва виставки пов’язана з латинським словом Ars, яке повертає нас у часи об’ємного та цілісного розуміння нині численних різнорідних понять: техніка, мистецтво, ремесло, віртуозність, вміння, майстерність, вправність.

Репрезентована виставка пропонує мовою понад ста пам’яток виявити різноманітність одного й того самого стібка, багатство фактур, особливостей виконання, розмаїття лічильних і вільних технік, їхніх регіональних варіацій.

Окрім того, розглянути мистецтво українського вишивання – від найпростішого шва «уперед голку», який набув на полотні рушника самобутньої назви «просо», до складних гаптарських технологій «уприкріп».

Коли: до 31 серпня 2026 року.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 2.

«Коштовний спадок Козацької України»

У цій експозиції представлені 27 оригінальних витворів українського золотарства XVII–XVIII століть, коли на теренах лівобережної України постала козацька держава – Гетьманщина. Ці предмети – дарунки православним храмам від представників різних соціальних верств – від гетьманів до простих козаків.

Кожен експонат виставки – унікальний художній витвір, що дозволить глибше осягнути феномен українського бароко і краще зрозуміти соціальний та адміністративний устрій Гетьманщини.

Коли: До 1 січня 2028 року (вт-нд – з 10:00 до 17:45).

Місце проведення: Скарбниця Національного музею історії України, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 12 (територія Києво-Печерської лаври).

«Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва ухвалили рішення продовжити роботу масштабної виставки «Я сколихнув цей світ», яку присвячено 90-річному ювілею всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука. Експозиція прийматиме відвідувачів на місяць довше. Таке рішення було зумовлене великим ажіотажем серед киян та гостей столиці, а також величезною кількістю схвальних відгуків від поціновувачів мистецтва Маестро.

Однією з найцікавіших родзинок експозиції є портрет третього президента України Віктора Ющенка, який нещодавно буквально повернувся із забуття. Як раніше повідомляв «Главком», Іван Марчук написав це полотно акриловими фарбами у 2003 році на замовлення близького до політика бізнесмена як знак підтримки майбутнього кандидата. Згодом під час одного з переїздів родина Ющенків загубила цю картину, і її тривалий час вважали втраченою, проте напередодні ювілею майстра роботу нарешті знайшли та передали до музею.

Коли: до 21 червня 2026 року.

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

До Дня Києва Музей Івана Гончара запрошує на Ярмарок народного мистецтва. У суботу, 30 травня, на відвідувачів чекають публічні розмови про трансформацію українських традицій, розвиток брендів на основі нашої спадщини, а також майстерня спільноспівів із гуртом «Шум'я».

У неділю, 31 травня, на Зелені свята, гості зможуть прожити давній поліський обряд «Водіння Куста», потанцювати та пограти з дитячим гуртом «Орелі», а також відвідати концерт кобзарів, бандуристів і лірників у межах фестивалю «Кобзарська Трійця».

Протягом обох днів для дітей діятиме пізнавально-розважальна програма від проєкту «Знай свою Україну», а для дорослих проводитимуть екскурсії музейними виставками.

Коли: 30-31 травня, 11:00-19:00.

Місце проведення: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська 19.

Театри

Вистава «Величне століття. Веселе»

Позбуватись ілюзій неприємно і навіть небезпечно…Колись так зі світу пішла магія новорічних подарунків і зубної феї, а лелеки назавжди припинили приносити дітей. Тому дорослі міцно тримаються за власні ілюзії – часто цілими родинами й навіть суспільствами.

Берегли свій спокій і в селищі, яке ми назвали Веселе. Після Перемоги України життя тут стало щасливим і дуже передбачуваним. Аж одного дня стається страшне: голова селища Толік робить сенсаційну заяву, яка перевертає життя Веселого з ніг на голову. І здавалось би, яке діло щасливому суспільству до особистого життя ближнього? Але камінгаут Толіка стає ніби магічним дзеркалом, в якому одна за одною зникатимуть ілюзії.

Відтоді у кожного «весельчанина» більше не буде впевненості ані в інших, ані в собі. І ще до селища почнуть навідуватись привиди, а може й ні. Вистава-загадка і вистава-лабіринт, яку пропонуємо глядачу, небезпечна: вона може призвести до руйнування ілюзій. Будьте обережні!

Актори: Анастасія Бабій, Богдан Буйлук, Вероніка Верещака, Ірина Гришак, Роман Кучерявенко, Христя Люба, Роман Муленко, Артем Пльондер, Андрій Поліщук, Наташа Телли, Роб Фельдман.

Коли: 30 травня, 14:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Схоже на щастя»

У театрі «Сузір'я» відбудеться вистава «Схоже на щастя» в Києві, за участі народної артистки України Ади Роговцевої. Марго і Клод зустрічаються у не найкращий момент свого життя. Перша вирішила покинути чоловіка і доньку, яким присвятила 20 років життя, проте не отримала ані вдячності, ані любові. Друга – втекла з будинку для літніх, куди її поселила власна донька. Тож обидві вирушили у подорож в нікуди, а знайшли одна одну, турботу і розуміння. Бути не самотнім – це справді щастя, у будь-якому віці.

Коли: 30-31 травня, 17:00.

Місце проведення: Театр «Сузір’я», вул. Ярославів Вал, 14Б.

Вистава «Усі миші люблять сир»

«Усі миші люблять сир» – яскрава сімейна вистава театру Egoist за участі Народних артистів України Сергія Калантая та Анатолія Гнатюка.

Це казкова й дотепна історія про двох маленьких мишенят – сірого Шома та білу Фружі. Вони з різних мишачих родин, які звикли жити окремо й дивитися одне на одного з недовірою. Але почуття не питають дозволу. І коли між ними народжується щира симпатія, дорослим доводиться переглянути власні правила.

Так, у цій історії легко впізнати мотиви «Ромео і Джульєтти». Та на відміну від трагічної класики, тут перемагає світло. Це вистава про прийняття, про сміливість бути собою та про те, як любов здатна розтопити навіть найупертіші упередження. Любов і дружба тут стають силою, здатною об’єднати різні світи, та змінити правила гри.

Вистава однаково захоплює дітей і дорослих: динамічний сюжет, гумор і яскраві костюми створюють ефект повного занурення та перетворюють перегляд на спільну сімейну подію.

Коли: 30 травня, 12:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Вулкан пристрасті»

Чоловіки та жінки часто живуть на різних планетах, хоча ці двоє – на одному поверсі одного будинку. Він – композитор. Вона – вирощує квіти. 25 років вони проходять повз одне одного. Вона – вітається. Він – мовчить. Що між ними було? А може і зараз щось залишилося? Чи зможуть вони бути разом? І яка у них є таємниця? Одна на двох, таких різних людей.

У головних ролях: заслужені артисти України Олег Савкін та Ірина Новак.

Коли: 31 травня, 16:00.

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.

Концерти

«Випускний 2026»

Усім, хто сумує за атмосферою шкільного балу, але хоче повторити його за дорослими правилами, пропонують завітати до Inki Bar. Організатори обіцяють повернути той самий вечір перших закоханих поглядів, повільних танців та білих сорочок, але цього разу — у провокаційному форматі 18+.

Простір бару перетвориться на локацію з американських підліткових фільмів, де відмінники танцюють на барі, чірлідерки диктують тренди, а «погані хлопці» стають головними героями вечора.

У програмі заходу:

Костюмована атмосфера та тематичні персонажі;

Ексклюзивне шоу та DJ-сети з танцями до «останнього дзвоника»;

Інстаграмні фотозони в стилі graduation movies;

Величезна доза ностальгії та коктейлі.

Dress code вечора: Стрічки випускників, шкільна форма, мантії, костюми чірлідерок, академічні шапочки або будь-який одяг в стилі aesthetic graduation.

Коли: 30 травня, 18:00.

Місце проведення: Inki Bar, вул. Шота Руставелі, 19a.

Chico & Qatoshi з концертом просто неба

Дует сучасного українського хіп-хопу виступить із живим концертом у Києві. Автори хітів, що стали голосом нового покоління, представлять програму, де драйвовий реп-ритм поєднується із сенсами, які відгукуються кожному.

Коли: 30 травня, 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Фестиваль «Покоління»

30-31 травня у Києві проходитиме фестиваль поп-культури 90-х та 00-х. Програма події поділена на три дні, кожен із яких за настроєм звучатиме як окремий мініфестиваль. Можна обрати один або залишитись на всі три.

Зокрема, 30 травня на одній сцені виступатимуть: Міка Ньютон, Віталій Козловський, Гайтана та Alibi.

31 травня – особливий день, на одній сцені виступатимуть: Lama, Женя Галич та спеціальний гість – Святослав Вакарчук з акустичною програмою.

Коли: 30-31 травня.

Місце проведення: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1.

Positiff просто неба

Positiff – співак, музикант, композитор і музичний продюсер Його треки «Спалахи», «Небо нахилю», «А може, хочеш?» та інші, які стали знаковими для сольного проєкту артиста.

Коли: 31 травня, 19:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1А.

Тарас Петриненко та Тетяна Горобець

31 травня 2026 року у Києві відбудеться великий концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець.

Тарас Петриненко – співак, композитор і поет, національна легенда України, чия творчість стала символом гідності, патріотизму та любові до рідної землі. Поєднання голосу співака з ніжним та проникливим вокалом Тетяни Горобець створює особливу атмосферу ліричності та щирості.

Цей вечір – зустріч із піснями, які знає вся країна і які звучать скрізь покоління та єднають їх. Виступ проходить за участі легендарного гурту «Гроно». Пісні Тараса Петриненка: «Україна», «Господи, помилуй нас», «Пісня про пісню», «Останні теплі дні», «Там за обрієм».

Коли: 31 травня, 19:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Стендапи

Стендап в Comedy Room

Суботній вечір буде наповнений жартами, сміхом та новими знайомствами у Comedy Room. Організатори обіцяють доступний бар та класний стендап.

Цього вечора виступатимуть коміки: Наталі Скорик, Андрій Охрамович, Настя Бринза, Ганна Кочегура, Олександр Коростелін, Іван Барбул. Ведучий – Сергій Майстренко.

Коли: 30 травня, 19:00.

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.

Стендап на даху на День міста

Стендап на даху – це можливість провести вихідний з гумором та відпочити після насиченого тижня. У серці міста, на даху коворкінгу kooperativkyiv, з якого відкривається шаленої краси вид на Київ.

Коли: 31 травня 18:30.

Місце проведення: Kooperativ, вул. Січових Стрільців, 23А.