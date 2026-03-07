Куди сходити у Києві 9-15 березня: дайджест культурних подій

14 березня на головній сцені країни відбудеться концерт всесвітньо відомої оперної співачки Людмили Монастирської

Цього тижня культурна життя столиці вражає розмаїттям: від глибоких історичних експозицій про жіночу суб’єктність до масштабних музичних марафонів у Палаці Спорту. На киян чекають світові оперні шедеври у виконанні Людмили Монастирської, легендарний бродвейський мюзикл «Чикаго» та унікальний стендап-благодійність прямо у вагоні електрички. Незалежно від того, чи прагнете ви високого мистецтва в опері, чи щирого гумору для «підтримки менталки», цей тиждень пропонує ідеальні можливості для натхнення та перезавантаження.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити 9-15 березня.

Музеї

Виставка «11 жінок із роду Лисенків-Старицьких»

Український Парнас – місце, де переплелися долі непересічних жінок родин Косачів, Лисенків, Старицьких. «11 жінок із роду Лисенків-Старицьких» – це спроба розділити колективний портрет на індивідуальні біографії й побачити, як формувалася жіноча суб’єктність у модерній Україні.

Цей виставковий проєкт охоплює період другої половини ХІХ – початку ХХ століття, коли відбувалося становлення жіночих особистостей Парнасу в умовах імперських утисків на Наддніпрянській Україні, з одного боку, і загального домінування гендерних наративів патріархального суспільства, з іншого. Це був час, коли жіноцтву доводилося виборювати право на освіту та власне місце у суспільстві.

Проєкт розгортається через конкретику – фотографії, листування, щоденникові фрагменти, особисті речі з фондової колекції музею. Історії жінок із родин Лисенків-Старицьких – це історії про жіночу солідарність, підтримку, про культурну відповідальність і внутрішню свободу. Проєкт пропонує подивитися на кінець ХІХ століття не як на «далеку епоху», а як на момент, коли українські жінки вже формували власну модерність.

Коли: виставка триватиме до 14 квітня. Презентація проєкту: 12 березня о 17:00, вхід на презентацію вільний.

Місце проведення: Меморіальний будинок Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 93.

Виставка «Великодня писанка з колекції Ераста Біняшевського»

12 березня о 16.00 відкривається цікава виставка, яку підготував Національний музей декоративного мистецтва України до Великодніх свят. «Великодня писанка. З колекції Ераста Біняшевського» презентує 43 замальовки писанок усіх регіонів України з унікальної колекції видатного колекціонера і дослідника творів українського народного мистецтва.

В 60-70-х роках минулого століття Ераст Біняшевський збирав колекцію писанок, зроблених на повному яйці та відмальовував зібрані зразки. На листах ватману він робив підготовчі малюнки писанок, які нині зберігаються в бібліотеці Національного музею декоративного мистецтва України.

Центральною частиною виставкової експозиції є близько 150 відписаних писанок з цієї колекції, виконаних знаною майстринею з писанкарства Зоєю Сташук, яка багато років відтворює давні зразки писанок для подальшого збереження. За словами авторки, відписані на яєчних шкаралупках писанки будуть зберігатися ще 120 років і слугуватимуть майбутнім поколінням матеріалом для дослідження.

Коли: до 26 квітня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

Виставка виставка «Жінка та море»

У Музеї-майстерні І.П. Кавалерідзе відбудеться персональна виставка знаного українського художника Андріана Бабюка.

Андріан Бабюк – майстер, чий творчий шлях розпочався у стінах легендарної художньої школи ім. Т.Г. Шевченка та продовжився в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Його роботи – це унікальний синтез реалізму та формалізму, що змушує глядача по-новому подивитися на звичні образи.

Коли: 6-18 березня.

Місце проведення: Музей-майстерня І.П. Кавалерідзе, Андріївський узвіз, 21.

Театри

Вистава «Особливо одружений таксист»

Таксист Джон Сміт і є головний герой, авантюрист, ініціатор і жертва інтриги. Джон – англійський таксист, одружений відразу на двох жінках і якому доводиться жити на два будинки.

З однією з дружин, Мері, він зареєстрував шлюб в мерії, з іншого, Барбарою, вінчався в церкві. Дружини, ні про що не підозрюючи живуть в чотирьох хвилинах одна від одної. Мері Сміт могла б ніколи не дізнатися про Барбару, як і Барбара, – про Мері. Однак удар, який невідома бабуся завдала дамською сумочкою по голові Джону, призводить до госпіталізації на ніч в лікарні і повного краху залізного графіка життя Джона. А втручання поліції і преси – до найнеймовірніших, найбільш непередбачуваних наслідків. Отже, Фігаро тут, Фігаро там, Фігаро бреше, все більше заплутуючись у власній брехні і залучаючи до виру подій все більше нових героїв.

Коли: 10 березня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1

Вистава «Бельведер»

У Театрі «Сузір’я» відбудеться вистава «Бельведер» за трагікомедією українського драматурга Анатолія Дьяченка. Це історія жінок, які живуть в чудовому будинку на березі моря. Весь час вони говорять про своє минуле та сьогодення сповнене самотності. Аж поки в їх будинку та і їх житті не з’являється чоловік. Точніше, труп чоловіка. А зрештою, не такий вже труп. І значить, все стає цікавіше і цікавіше! А особливо, коли у ролі «трупа» відомий актор Ахтем Сеітаблаєв.

Виконавці:

заслужений артист АР Крим Ахтем Сеітаблаєв

народна артистка України Лариса Руснак

заслужений діяч мистецтв України Катерина Степанкова.

Коли: 11-12 березня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Сузір’я», вул. Ярославів Вал, 14Б.

Вистава «Чикаго»

У Київському національному академічному театрі оперети пройде вистава «Чикаго». Легендарний мюзикл Джона Кандера «Чикаго». Для когось це історія про скандали, гріхи, корупцію та славу в поєднанні з пристрастю та коханням. Водночас, це професійний синтез вокалу, хореографії та акторської майстерності.

На глядачів чекає захоплюючий сюжет, яскраві соло та відомі хіти, що розкриють всю атмосферу Чикаго 20-х років минулого століття.

Коли: 12-13 березня, 18:00. 14-15 березня, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Лісова пісня»

«Лісова пісня» – це історія про кохання, свободу і вибір між мрією та буденністю. Мавка – голос природи й душі, Лукаш – людина зі світу правил і обмежень. Їхня зустріч – це зіткнення двох світів, яке змінює обох назавжди.

«Лісова пісня» – про те, чи здатна людина залишитися вірною собі, навіть коли реальність не приймає її мрій.

Коли: 14 березня, 17:00.

Місце проведення: Київський академічний театр ляльок, вул. Грушевського, 1А.

Концерти

Концерт Олі Цибульської

12 березня у Києві відбудеться концерт Олі Цибульської, шоу за участю зіркових гостей – Dzidzio, Віктора Павліка та Discomana. Їхні легендарні пісні, щирість і харизма створять атмосферу свята, де кожен гість стане частиною незабутнього музичного дійства.

Пісні Олі Цибульської: «Чекаю.Цьом», «Сукня біла», «До ранку», «Викликай поліцію», Prosecco, «ЦвіТи».

Коли: 12 березня, 19:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Людмила Монастирська у Палаці «Україна»

14 березня на головній сцені країни відбудеться концерт всесвітньо відомої оперної співачки Людмили Монастирської. Перед гастролями у Metropolitan Opera та Teatro Colón примадонна виступить у Києві.

У програмі – шедеври світової оперної класики у виконанні легендарної співачки у супроводі Симфонічного оркестру Національної опери України. За диригентським пультом – Микола Дядюра. У концерті також візьмуть участь зіркові гості.

Коли: 14 березня, 17:00.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Дискотека «Ітс май лайф»

Після двох аншлагів легендарне шоу масштабується до головної арени країни. Це музичний марафон, де золоті хіти 80-х, 90-х та 2000-х отримають нове дихання.

На одній сцені виступатимуть: Іво Бобул, Віктор Павлік, Віталій Козловський, Марія Бурмака, EL Кравчук та Анна Добриднєва.

Подія відбудеться у форматі безперервного музичного марафону з DJ Sanya Dymov, DJ DISCTRL, MC Naja та балетом Genius.

Подія проходить у колаборації з музичною премією Muzvar Awards. Програма дня розпочнеться з IV церемонії нагородження та виступів MamaRika, Юлі Юріної, «Хамерман Знищує Віруси», Leleka, Шугар, Олі Цибульської та інших.

Розклад:

14:00 – Відкриття дверей та Star Carpet

16:00 – Блок премії Muzvar Awards

18:00 – 22:00 – Велика дискотека «Ітс май лайф».

Коли: 14 березня

Місце проведення: Палац спорту, площа Спортивна, 1.

Стендапи

Підпільний Стендап

Вчір сміливої української комедії від «Підпільного Стендапу» – це відмінна можливість посміятись і підтримати стан своєї менталки.

Під час заходу виступатимуть:

Василь Байдак. 33 роки життя. 11 років в стендап-комедії. 21 рік без стендап-комедії. А куди ж подівся ще один рік? Він пішов на те, аби придумати щось цікаве в описі до себе. наче вийшло.

Женя Коротков. Комік з акторською подачею, який змусить вас одночасно сміятись і плакати. В його жартах ви точно впізнаєте себе. Шоуранер «Підпільних Розгонів».

Ксенія Швець. Театральна режисерка, яка осліпла від великого мистецтва. Не бачить проблем в житті. Переможниця розсміши коміка яка не побачила свій виграш. Ведуча проекту подкаст наосліп. Письменниця, яка не написала жодної книжки.

Олександр Жипецький. Актор кіно і театру «Чорний Квадрат», учасник імпровізаційного шоу «Rockstar improv».

Коли: 13 березня, 19:00.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

Підпільний стендап в електричці

Коли ви останній раз сміялись в потязі? Над тисячним жартом про курочку у фользі? З молодого студента що через незнання купив 37-ме місце у плацкарті? Підпільний стендап, «Укрзалізниця» та фонд «Повернись живим», подарують купу нових приводів.

Стендап-електричка стартує вдруге, щоб допомогти війську. Всі гроші з квитків підуть на підтримку збору «Гранатомед» на гранатомети для війська.

Смійтеся, відпочивайте та донатьте під стукіт колес. На маршруті прямування вас смішитимуть: Настя Зухвала, Олександр Жипецький, Антон Стенюк та Василь Байдак. Бронюйте квитки завчасно, адже електричка не гумова.

Коли: 14 березня, 17:30 - 19:20. Глядачів просять не запізнюватися – електричка відправляється рівно о 17:30.

Місце проведення: Залізнична станція Святошин (біля метро Святошин), платформа №1.