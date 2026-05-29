Фонтан замість демонтованого Леніна: Київ визначив підрядника проєкту за 52 млн грн

За словами Селика, тендер на будівництво виграла компанія «Ростдорстрой» у самої себе, бо більше ніхто не подався

У центрі Києва планують встановити фонтан вартістю майже 52 млн грн, він буде розміщений на місці демонтованого пам’ятника Леніну навпроти Бессарабського ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані системи Prozorro.

За словами ГО «Рада з урбаністики Києва» Віталія Селика, у тендері взяла участь лише одна компанія. Вартість робіт становитиме 51,9 млн грн – понад мільйон євро. Фінансування проєкту має забезпечити фармацевтична компанія Farmak, яка раніше запропонувала місту встановити фонтан до свого 100-річчя.

Візуалізація майбутнього фонтану фото: КМДА

Згідно з проєктом, на площі планують облаштувати фонтан у псевдокласичному стилі. Також передбачено оновлення благоустрою території, облаштування наземних інклюзивних переходів від Хрещатика до Великої Васильківської, створення пандуса замість сходів та ремонт 22 лавок на бульварі Тараса Шевченка.

З плюсів Селик відмітив те, що нарешті облаштують наземні інклюзивні переходи від Хрещатика і до Великої Васильківської та пандус на місці сходів, щоб бульвар Шевченка справді став безбарєрним фото: Віталій Селик

Урбаніст нагадав, що проєкт на одній із найважливіших площ Києва минув без публічних обговорень та без конкурсу. «Ми отримаємо псевдоісторичний фонтан замість пам'ятника Скоропадському, українським меценатам чи важливій події», – написав він.

Селик додав, що на засіданні Ради безбар’єрності Києва міський голова Кличко заявив, нібито «класичний київський фонтан» є «найбільш нейтральним рішенням» для цього простору. Його заступник Валентин Мондриївський повідомив, що остаточний проєкт простору ще доопрацьовується.

Допис Віталія Селика скриншот

«Главком» писав, що локація в самому центрі столиці, де до 2013 року стояв пам’ятник Володимиру Леніну, нарешті перетвориться на сучасний громадський простір. Про плани кардинально оновити ділянку на перетині Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Проте концепція «нейтрального» благоустрою викликала хвилю обурення серед лідерів думок та активістів. Попри обіцянки комфорту, мережа вибухнула критикою. Основна претензія – відсутність ідеологічного змісту в одній із найважливіших точок Києва.