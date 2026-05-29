Головна Київ Новини
search button user button menu button

Фонтан замість демонтованого Леніна: Київ визначив підрядника проєкту за 52 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Фонтан замість демонтованого Леніна: Київ визначив підрядника проєкту за 52 млн грн
Візуалізація майбутнього простору
фото: КМДА
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За словами Селика, тендер на будівництво виграла компанія «Ростдорстрой» у самої себе, бо більше ніхто не подався

У центрі Києва планують встановити фонтан вартістю майже 52 млн грн, він буде розміщений на місці демонтованого пам’ятника Леніну навпроти Бессарабського ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані системи Prozorro.

За словами ГО «Рада з урбаністики Києва» Віталія Селика, у тендері взяла участь лише одна компанія. Вартість робіт становитиме 51,9 млн грн – понад мільйон євро. Фінансування проєкту має забезпечити фармацевтична компанія Farmak, яка раніше запропонувала місту встановити фонтан до свого 100-річчя.

Візуалізація майбутнього фонтану
Візуалізація майбутнього фонтану
фото: КМДА

Згідно з проєктом, на площі планують облаштувати фонтан у псевдокласичному стилі. Також передбачено оновлення благоустрою території, облаштування наземних інклюзивних переходів від Хрещатика до Великої Васильківської, створення пандуса замість сходів та ремонт 22 лавок на бульварі Тараса Шевченка.

З плюсів Селик відмітив те, що нарешті облаштують наземні інклюзивні переходи від Хрещатика і до Великої Васильківської та пандус на місці сходів, щоб бульвар Шевченка справді став безбарєрним
З плюсів Селик відмітив те, що нарешті облаштують наземні інклюзивні переходи від Хрещатика і до Великої Васильківської та пандус на місці сходів, щоб бульвар Шевченка справді став безбарєрним
фото: Віталій Селик

Урбаніст нагадав, що проєкт на одній із найважливіших площ Києва минув без публічних обговорень та без конкурсу. «Ми отримаємо псевдоісторичний фонтан замість пам'ятника Скоропадському, українським меценатам чи важливій події», – написав він.

Селик додав, що на засіданні Ради безбар’єрності Києва міський голова Кличко заявив, нібито «класичний київський фонтан» є «найбільш нейтральним рішенням» для цього простору. Його заступник Валентин Мондриївський повідомив, що остаточний проєкт простору ще доопрацьовується.

Допис Віталія Селика
Допис Віталія Селика
скриншот

«Главком» писав, що локація в самому центрі столиці, де до 2013 року стояв пам’ятник Володимиру Леніну, нарешті перетвориться на сучасний громадський простір. Про плани кардинально оновити ділянку на перетині Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Проте концепція «нейтрального» благоустрою викликала хвилю обурення серед лідерів думок та активістів. Попри обіцянки комфорту, мережа вибухнула критикою. Основна претензія – відсутність ідеологічного змісту в одній із найважливіших точок Києва.

Теги: Київ столиця благоустрій КМДА Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руйнування на Дарницькій ТЕЦ після російських атак
Хто платить за ремонт Дарницької ТЕЦ? Столична влада відповіла на закиди про нестачу грошей
1 травня, 14:37
Після звільнення борсук поспішив повернутися у ліс
В Києві врятовано борсука, який впав у підтоплений колодязь і повис на дротах (відео)
1 травня, 14:17
Помилуватися цвітінням легендарної рослини можна за адресою вулиця Хрещатик, 28/2
На Хрещатику зацвів легендарний кущ бузку (фото)
6 травня, 12:26
У Києві біля меморіалу Вічної Слави зібралася група проросійських осіб
У Києві біля меморіалу Вічної Слави сталися провокації
9 травня, 13:33
Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові, каже Зеленський
Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті, і пояснив, як діятиме Україна
10 травня, 19:35
Затриманій готується повідомлення про підозру
У Києві дівчина напала на воїна та травмувала його через зауваження у тролейбусі
22 травня, 11:01
Внаслідок ворожої атаки на столицю постраждав Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю
У Києві росіяни поцілили по Центру реабілітації дітей з інвалідністю
24 травня, 12:56
У Києві через ворожу атаку постраждав житловий комплекс «Зелений острів-2»
Росіяни пошкодили житлові комплекси, розташовані впритул до посольства США (фото)
24 травня, 14:06
У Києві повітряна тривога тривала 16 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 16 хвилин
25 травня, 11:08

Новини

Фонтан замість демонтованого Леніна: Київ визначив підрядника проєкту за 52 млн грн
Фонтан замість демонтованого Леніна: Київ визначив підрядника проєкту за 52 млн грн
День Києва 2026: як святкуватиме столиця в умовах воєнного стану
День Києва 2026: як святкуватиме столиця в умовах воєнного стану
Доїхати до Пирогова стане простіше: з 30 травня запрацює новий автобусний маршрут
Доїхати до Пирогова стане простіше: з 30 травня запрацює новий автобусний маршрут
Повноцінного сезону не буде: як працюватимуть головні фонтани столиці у 2026 році
Повноцінного сезону не буде: як працюватимуть головні фонтани столиці у 2026 році
Окупанти частково зруйнували одну з найбільших біоелектростанцій Східної Європи в Іванкові
Окупанти частково зруйнували одну з найбільших біоелектростанцій Східної Європи в Іванкові
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 30-31 травня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 30-31 травня

Новини

«Мене краще не попереджати». Лукашенко розповів подробиці розмови з Макроном про ядерну зброю та Україну (відео)
Сьогодні, 18:50
54°C у класі: у Франції школярі втрачали свідомість через аномальну спеку
Сьогодні, 17:48
Петер Мадяр перед зустріччю з Зеленським висунув Україні 11 умов
Сьогодні, 17:37
Фіцо після падіння російського дрона в Румунії закликав ЄС негайно розпочати діалог з Москвою
Сьогодні, 17:01
Розвідка назвала ключові цілі Сил оборони для ударів по Росії
Сьогодні, 16:24
Тиск Росії посилюється. Держприкордонслужба оцінила загрозу з Білорусі
Сьогодні, 15:47

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua