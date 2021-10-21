Київрада вимагає від уряду та парламенту збільшити видатки на субсидії

Київрада закликає центральну владу не допустити підвищення тарифів для населення

Київська міська рада звернулася до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо недопущення підвищення тарифів для населення та належного фінансування виплат субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Звернення було ухвалено 21 жовтня на пленарному засіданні Київської міської ради. Рішення підтримали 78 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

За словами депутата Київської міської ради, секретаря постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Тараса Криворучка, після ухвалення Верховною Радою України Державного бюджету на 2021 рік були прийняті рішення про підвищення цін на газ, тарифів на послуги розподілення газу, тепло, електроенергію та холодну воду, водночас на виплату субсидій було передбачено 36,6 млрд грн, що майже на 600 млн грн менше, ніж у 2020 році.

«Наразі суттєво погіршується соціальне становище населення внаслідок економічного падіння. І якщо ціни на енергоносії, які злетіли вгору, призведуть до підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, люди не витримають таке навантаження без належних соціальних компенсаторів. Після тривалого періоду дії карантинних обмежень, введених внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19, прийняття нормативних актів, якими ускладнюється економічне становище малого та середнього бізнесу, зростання рівня безробіття, падіння економічних показників в усіх сферах життєдіяльності українців – підвищення тарифів стає непосильним тягарем для населення», – зазначив Криворучко.

Депутат додав, що спроби перекласти відповідальність за оплату житлово-комунальних послуг на місцеві громади суперечить конституційним засадам розподілу повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування, зводить нанівець досягнення політики децентралізації у наданні громадам реальних можливостей для розвитку.

«Необхідно забезпечувати додаткові соціальні гарантії для киян у період опалювального сезону. Метою прийняття цього рішення є підвищення рівня соціального захисту населення та встановлення реального рівня бюджетних видатків на виплату житлових субсидій громадянам», – наголосив Криворучко.

Зі стартом опалювального сезону мільйони українців потребуватимуть житлові субсидії, тому що їх доходи занадто низькі для того, щоб платити за рахунками без допомоги держави, проте уряд скорочує кількість субсідіантів.

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