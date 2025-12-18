Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Київщина: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла на Київщині 19 грудня

Завтра, 19 грудня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 19 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:00 та з 18:00 до 22:00;
  • 1.2 черга – без світла з 07:30 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 21:30;
  • 2.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;
  • 3.1 черга – без світла з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 14:30 та з 21:30 до 24:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 14:30 та з 21:30 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 11:00 до 14:30, з 16:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 18:00;
  • 5.2 черга – без світла з 06:00 до 07:30 та з 14:30 до 18:00;
  • 6.1 черга – без світла з 04:00 до 07:30 та з 14:30 до 20:00;
  • 6.2 черга – без світла з 04:00 до 07:30 та з 14:30 до 21:30.
Київщина: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року фото 2

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Нагадаємо, завтра, 19 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Теги: Київщина ДТЕК відключення світла енергетика

За кермом позашляховика Mitsubishi був 28-річний водій
Невдалий обгін на трасі Біла Церква – Фастів: у потрійній ДТП постраждали двоє водіїв (фото)
Вчора, 13:03
Під час ліквідації пожежі в автівці було виявлено особу без ознак життя
У Рокитнянській громаді згоріло авто: рятувальники виявили тіло людини
Вчора, 12:32
За тиждень ДТЕК повернув світло пів мільйону родин, що були без електрики через обстріли
За тиждень ДТЕК повернув світло пів мільйону родин, що були без електрики через обстріли
8 грудня, 19:36
Ліквідація наслідків обстрілу 6 грудня 2025 року
Масований удар у День святого Миколая: стало відомо, чим Росія била по Україні
6 грудня, 11:04
Нові правила енергоринку припинять зловживання боржників через судові позови – експерт
Нові правила енергоринку припинять зловживання боржників через судові позови – експерт
3 грудня, 17:09
Кермувальник потягу застосував екстрене гальмування, проте зіткнення не вдалося уникнути
У Ворзелі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка
3 грудня, 11:26

Київ: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
У школі в Солом’янському районі школяр влаштував вибух: деталі від поліції
У школі в Солом’янському районі школяр влаштував вибух: деталі від поліції
Київрада продовжила пільгову оренду комунального майна на 2026 рік: скільки платитиме бізнес
Київрада продовжила пільгову оренду комунального майна на 2026 рік: скільки платитиме бізнес
Планові відключення у Бучанській громаді: графік та перелік вулиць
Планові відключення у Бучанській громаді: графік та перелік вулиць
Київрада збільшила фінансування для Сил безпеки та оборони столиці
Київрада збільшила фінансування для Сил безпеки та оборони столиці

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
