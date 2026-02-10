Головна Одеса Новини
Ворог вдарив по енергетиці Одещини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ворог вдарив по енергетиці Одещини
На місці російської атаки виникла пожежа
фото: Олег Кіпер

Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав

Уночі 10 лютого російські загарбники завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Одеської ОВА Олега Кіпера.

Зазначається, що на півдні регіону зафіксовано пошкодження об’єкта енергетики, виникла пожежа. Також пошкоджено адміністративну будівлю. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

«Через удар частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах області. Обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів», – каже він.

За словами Кіпера, наразі триває ліквідація наслідків та відновлення електропостачання.

Нагадаємо, ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. У вівторок і середу, 10–11 лютого, через низькі температури діятимуть жорсткіші графіки відключень світла.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських ударів по енергосистемі, що відбулися 7 лютого. Найбільш критична ситуація наразі зберігається в Києві та шести населених пунктах Херсонщини, де постійні атаки безпілотників унеможливлюють швидке відновлення мереж.

