Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки будинків отримали фінансування
Найчастіше будинки закупляють за програмою «СвітлоДім» акумулятори та інвертори
За 2,5 тижні 126 багатоквартирних будинків сумарно отримали понад 33 млн грн на фінансування автономного енергоживлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.
Зазначається, що з усіх будинків, які отримали фінансування, 91 розташований у Києві, а 35 – у Київській області. Загалом заявки подали понад 770 будинків, в яких сумарно проживає понад 128 тис. родин, зокрема:
- ОСББ – 78%;
- управителі багатоквартирних будинків – 15%;
- обслуговуючі кооперативи – 7%.
Загалом комісія встигла розглянути 680 заявок з 770 поданих. 424 будинки отримали відмову та зможуть податися на програму знову після доопрацювання пакета документів, а 256 вже отримали чи незабаром отримають фінансування. Найчастіші причини відмови – технічні або документальні помилки.
Найбільший попит на програму мають будинки з більшою кількістю поверхів та, відповідно, вищим енергоспоживанням та потребою в автономному живленні.
Найчастіше будинки закупляють за програмою «СвітлоДім»:
- акумулятори – близько 39% заявок;
- інвертори – близько 32%;
- блоки керування високовольтними батареями – близько 10%;
- сонячні панелі – близько 10%;
- генератори різних типів – близько 10%.
Нагадаємо, в Україні стартувала програма «СвітлоДім». Багатоквартирні будинки можуть отримати від 100 тис. до 300 тис. грн на закупівлю обладнання для автономного живлення.
До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.
Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.
