Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки будинків отримали фінансування

Більшість будинків, які отримали фінансування, розташовані у Києві

Найчастіше будинки закупляють за програмою «СвітлоДім» акумулятори та інвертори

За 2,5 тижні 126 багатоквартирних будинків сумарно отримали понад 33 млн грн на фінансування автономного енергоживлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що з усіх будинків, які отримали фінансування, 91 розташований у Києві, а 35 – у Київській області. Загалом заявки подали понад 770 будинків, в яких сумарно проживає понад 128 тис. родин, зокрема:

ОСББ – 78%;

управителі багатоквартирних будинків – 15%;

обслуговуючі кооперативи – 7%.

Загалом комісія встигла розглянути 680 заявок з 770 поданих. 424 будинки отримали відмову та зможуть податися на програму знову після доопрацювання пакета документів, а 256 вже отримали чи незабаром отримають фінансування. Найчастіші причини відмови – технічні або документальні помилки.

Найбільший попит на програму мають будинки з більшою кількістю поверхів та, відповідно, вищим енергоспоживанням та потребою в автономному живленні.

Найчастіше будинки закупляють за програмою «СвітлоДім»:

акумулятори – близько 39% заявок;

інвертори – близько 32%;

блоки керування високовольтними батареями – близько 10%;

сонячні панелі – близько 10%;

генератори різних типів – близько 10%.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма «СвітлоДім». Багатоквартирні будинки можуть отримати від 100 тис. до 300 тис. грн на закупівлю обладнання для автономного живлення.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.