Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки будинків отримали фінансування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки будинків отримали фінансування
Більшість будинків, які отримали фінансування, розташовані у Києві
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Найчастіше будинки закупляють за програмою «СвітлоДім» акумулятори та інвертори

За 2,5 тижні 126 багатоквартирних будинків сумарно отримали понад 33 млн грн на фінансування автономного енергоживлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що з усіх будинків, які отримали фінансування, 91 розташований у Києві, а 35 – у Київській області. Загалом заявки подали понад 770 будинків, в яких сумарно проживає понад 128 тис. родин, зокрема:

  • ОСББ – 78%;
  • управителі багатоквартирних будинків – 15%;
  • обслуговуючі кооперативи – 7%.

Загалом комісія встигла розглянути 680 заявок з 770 поданих. 424 будинки отримали відмову та зможуть податися на програму знову після доопрацювання пакета документів, а 256 вже отримали чи незабаром отримають фінансування. Найчастіші причини відмови – технічні або документальні помилки.

Найбільший попит на програму мають будинки з більшою кількістю поверхів та, відповідно, вищим енергоспоживанням та потребою в автономному живленні.

Найчастіше будинки закупляють за програмою «СвітлоДім»:

  • акумулятори – близько 39% заявок;
  • інвертори – близько 32%;
  • блоки керування високовольтними батареями – близько 10%;
  • сонячні панелі – близько 10%;
  • генератори різних типів – близько 10%.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма «СвітлоДім». Багатоквартирні будинки можуть отримати від 100 тис. до 300 тис. грн на закупівлю обладнання для автономного живлення.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

Читайте також:

Теги: енергетика Міністерства розвитку громад і територій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анатолій Куцевол показав сенаторам США наслідки російських атак на одну зі столичних ТЕЦ
Сенатори на власні очі побачили наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі столиці
Вчора, 19:45
Таллінн відкрив стратегічні запаси енергетики для України
Естонія відправила енергетичний вантаж в Україну
4 лютого, 16:41
Пункти обігріву у столиці через критичну ситуацію зі світлом, опаленням та водопостачанням
Ексміністр Плачков пояснив, чому в Києві нема альтернативи ТЕЦ
2 лютого, 05:32
Удари по енергетиці України розглядаються Кремлем як ключовий інструмент тиску
Напередодні сильних морозів закінчилося енергетичне перемир’я: як розгорталися події
1 лютого, 00:22
За оцінкою польської сторони, до атак може бути причетний хакерський підрозділ ФСБ
Польща звинуватила російські спецслужби у кібератаках на енергетику
31 сiчня, 00:52
Одна зі зруйнованих агресором ТЕС
Скільки електроенергетики пошкоджено? Ексміністр Плачков оцінив ситуацію
30 сiчня, 15:45
ISW заявив, що мораторій на удари може бути вигідний Росії
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
Столиця уклала меморандум з урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу
Київ отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини
20 сiчня, 19:15
За словами міністра, Україна імпортує рекордний обсяг електроенергії з Європи
Скільки енергопотужностей втратила Україна з жовтня 2025 року: деталі від Мінекономіки
20 сiчня, 15:37

Особисті фінанси

Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки будинків отримали фінансування
Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки будинків отримали фінансування
Канал, що входить в Єдиний телемарафон, відчуває фінансові труднощі. Журналісти масово звільняються
Канал, що входить в Єдиний телемарафон, відчуває фінансові труднощі. Журналісти масово звільняються
В Україні зріс середній чек при оплаті карткою – дані НБУ
В Україні зріс середній чек при оплаті карткою – дані НБУ
Уряд оновив нарахування нацкешбеку
Уряд оновив нарахування нацкешбеку
Енергокредити для ОСББ та приватних будинків: Свириденко повідомила деталі
Енергокредити для ОСББ та приватних будинків: Свириденко повідомила деталі
Робота без токсичного колективу важливіша за гроші? Опитування показало новий тренд
Робота без токсичного колективу важливіша за гроші? Опитування показало новий тренд

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua