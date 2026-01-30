«Не отримав жодного генератора». «Начальник Троєщини» поскаржився на Кличка

Глава Деснянської райдержадміністрації повідомив, що неодноразово писав листи до мера Києва з проханням допомогти

Голова Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов заявив, що не отримав жодного генератора від Київської міської державної адміністрації. В інтервʼю «Главкому» чиновник розповів, що неодноразово відправляв листи з проханням надати необхідне енергообладнання, однак, за його словами, міський голова Києва Віталій Кличко так і не дав на них відповідь.

За словами Бахматова, усі генератори надійшли від благодійників або ДСНС. «Я не отримав харчування від КМДА – харчує нас благодійний фонд. Прем'єр-міністр допомагав з електрикою. Це все», – каже він.

Глава Деснянської райдержадміністрації наголосив, що неодноразово звертався до очільника КМДА з проханням надати необхідне обладнання. «Я відправив йому багато листів, у яких перераховував, що необхідно, просив надати. Нам нічого не надали», – пояснив чиновник.

«Начальник Троєщини» наголосив, що ані заступник міського голови та один з ключових координаторів в КМДА у вирішенні енергокризи Петро Пантелеєв, ані заступниця глави КМДА Ганна Старостенко теж нічим не допомогли. «Я спілкуюся з Пантелеєвим. Але на сьогоднішній день реальної допомоги від Пантелеєва не отримав», – каже він.

Водночас Бахматов наголосив, що Офіс президента зробив усе, аби допомогти вирішити проблеми. «Нами зайнявся особисто прем'єр-міністр та військова адміністрація. Саме ця співпраця військової адміністрації з прем'єр-міністром допомогла встановити два великих наметових містечка, 20 палаток ДСНС, допомогти нам з генераторами, з харчуванням, охороною, поліцією, Нацгвардією і так далі. Це все зробила держава, не місто», – каже Бахматов.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури.

Як повідомлялося, у Києві наразі без тепла 454 житлових будинки. Більшість із них – на Троєщині.

На лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації.