«Не отримав жодного генератора». «Начальник Троєщини» поскаржився на Кличка

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
«Не отримав жодного генератора». «Начальник Троєщини» поскаржився на Кличка
За словами Бахматова, усе енергообладнання надійшло від благодійників або ДСНС
фото: Facebook/Максим Бахматов

Глава Деснянської райдержадміністрації повідомив, що неодноразово писав листи до мера Києва з проханням допомогти

Голова Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов заявив, що не отримав жодного генератора від Київської міської державної адміністрації. В інтервʼю «Главкому» чиновник розповів, що неодноразово відправляв листи з проханням надати необхідне енергообладнання, однак, за його словами, міський голова Києва Віталій Кличко так і не дав на них відповідь.

За словами Бахматова, усі генератори надійшли від благодійників або ДСНС. «Я не отримав харчування від КМДА – харчує нас благодійний фонд. Прем'єр-міністр допомагав з електрикою. Це все», – каже він.

Глава Деснянської райдержадміністрації наголосив, що неодноразово звертався до очільника КМДА з проханням надати необхідне обладнання. «Я відправив йому багато листів, у яких перераховував, що необхідно, просив надати. Нам нічого не надали», – пояснив чиновник.

«Начальник Троєщини» наголосив, що ані заступник міського голови та один з ключових координаторів в КМДА у вирішенні енергокризи Петро Пантелеєв, ані заступниця глави КМДА Ганна Старостенко теж нічим не допомогли. «Я спілкуюся з Пантелеєвим. Але на сьогоднішній день реальної допомоги від Пантелеєва не отримав», – каже він.

Водночас Бахматов наголосив, що Офіс президента зробив усе, аби допомогти вирішити проблеми. «Нами зайнявся особисто прем'єр-міністр та військова адміністрація. Саме ця співпраця військової адміністрації з прем'єр-міністром допомогла встановити два великих наметових містечка, 20 палаток ДСНС, допомогти нам з генераторами, з харчуванням, охороною, поліцією, Нацгвардією і так далі. Це все зробила держава, не місто», – каже Бахматов.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури.

Як повідомлялося, у Києві наразі без тепла 454 житлових будинки. Більшість із них – на Троєщині.

На лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації.

Теги: енергетика Київ Віталій Кличко

