Полопали труби. Соратник Кличка обнадіяв мешканців будинків, які залишилися посеред зими без тепла

Станом на 26 січня у Києві без теплопостачання було 1200 багатоповерхових будинків

Валентин Мондриївський: «Зараз потепліє – і труби будуть відновлені»

Заступник голови КМДА та депутат Київради від фракції «Удар» Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» прокоментував ситуацію з будинками, які залишилися без тепла через пориви внутрішньобудинкових мереж, та повідомив терміни їхнього відновлення.

За словами посадовця, головною проблемою стало «розмерзання» систем у тих районах, де воду не встигли злити вчасно або де конструктивні особливості мереж не дозволяють зробити це повністю.

Найбільше випадків пошкодження систем зафіксовано у трьох районах столиці: Печерському, Дарницькому та частині Голосіївського районів. Мондриївський зауважив, що попри відсутність опалення, водопостачання в цих будинках функціонує, оскільки міські мережі прокладені глибоко під землею – нижче рівня промерзання ґрунту.

Посадовець окремо відзначив координацію з ДТЕК та державними структурами. У будинках, де тепло наразі відновити неможливо, енергетики намагалися йти назустріч мешканцям. «Там, де було неможливо відновити тепло, вони намагалися не вимикати електрику, щоб люди могли грітися вдома», – підкреслив Валентин Мондриївський.

За словами Мондриївського, відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки спадуть морози. «Намагатимемось якнайшвидше, щоб встигнути до нового опалювального сезону», – пообіцяв він.

Нагадаємо, понад 1100 будинків у Києві залишаються без опалення через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ після масованих атак росіян на енергосистему. Поки одні експерти сподіваються на повне відновлення столичної енергосистеми до опалювального сезону 2026-2027 року, а інші прогнозують, що на відновлення ТЕЦ знадобиться два-три роки, власники станції – товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-Реконструкція» – дають більш стримані прогнози: про генерацію світла на об'єкті наразі не йдеться, а часткове повернення тепла можливе не раніше ніж за два місяці.