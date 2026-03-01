Головна Київ Новини
search button user button menu button

Полопали труби. Соратник Кличка обнадіяв мешканців будинків, які залишилися посеред зими без тепла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Полопали труби. Соратник Кличка обнадіяв мешканців будинків, які залишилися посеред зими без тепла
Станом на 26 січня у Києві без теплопостачання було 1200 багатоповерхових будинків
фото: Thomas Peter/Reuters

Валентин Мондриївський: «Зараз потепліє – і труби будуть відновлені»

Заступник голови КМДА та депутат Київради від фракції «Удар» Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» прокоментував ситуацію з будинками, які залишилися без тепла через пориви внутрішньобудинкових мереж, та повідомив терміни їхнього відновлення.

За словами посадовця, головною проблемою стало «розмерзання» систем у тих районах, де воду не встигли злити вчасно або де конструктивні особливості мереж не дозволяють зробити це повністю.

Найбільше випадків пошкодження систем зафіксовано у трьох районах столиці: Печерському, Дарницькому та частині Голосіївського районів. Мондриївський зауважив, що попри відсутність опалення, водопостачання в цих будинках функціонує, оскільки міські мережі прокладені глибоко під землею – нижче рівня промерзання ґрунту.

Посадовець окремо відзначив координацію з ДТЕК та державними структурами. У будинках, де тепло наразі відновити неможливо, енергетики намагалися йти назустріч мешканцям. «Там, де було неможливо відновити тепло, вони намагалися не вимикати електрику, щоб люди могли грітися вдома», – підкреслив Валентин Мондриївський.

За словами Мондриївського, відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки спадуть морози. «Намагатимемось якнайшвидше, щоб встигнути до нового опалювального сезону», – пообіцяв він.

Нагадаємо, понад 1100 будинків у Києві залишаються без опалення через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ після масованих атак росіян на енергосистему. Поки одні експерти сподіваються на повне відновлення столичної енергосистеми до опалювального сезону 2026-2027 року, а інші прогнозують, що на відновлення ТЕЦ знадобиться два-три роки, власники станції – товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-Реконструкція» – дають більш стримані прогнози: про генерацію світла на об'єкті наразі не йдеться, а часткове повернення тепла можливе не раніше ніж за два місяці.

Читайте також:

Теги: Київ депутат місцева влада опалення КМДА водопостачання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кого ти обрала, Кіровоградщино?
Кого ти обрала, Кіровоградщино?
27 лютого, 10:00
Пожежа у Києві внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 3 лютого
З'явилися перші кадри з наслідками атаки на Київ
3 лютого, 04:19
Комунальники запевняють, що на автошляхах працює 216 одиниць спецтехніки підприємства «Київавтодор»
Снігопад у Києві. Поліція запровадила обмеження для великогабаритного транспорту
15 лютого, 23:32
У Києві повітряна тривога тривала 41 хвилину
У Києві повітряна тривога тривала 41 хвилину
3 лютого, 10:39
Школи Троєщини та Печерського району поступово починають відновлювати роботу в очному форматі
Відсутність опалення у школах та садочках столиці: влада знайшла вихід
10 лютого, 08:43
ДСНС провела зустріч із генсеком Ради Європи у пунктах допомоги
Генсек Ради Європи відвідав наметові містечка у столиці
17 лютого, 19:59
Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі
Вечеря закінчилася лікарнею: киянин поранив ножем брата-близнюка під час сварки
16 лютого, 12:31
«Київ Цифровий» оновив сповіщення про роботу громадського транспорту
«Київ Цифровий» оновив сповіщення про роботу громадського транспорту
20 лютого, 17:29
Дарина наголошує: дика тварина вдома – не розвага, а велика відповідальність
Киянка врятувала пустельну лисицю та оселила її у своїй квартирі
22 лютого, 20:15

Новини

Полопали труби. Соратник Кличка обнадіяв мешканців будинків, які залишилися посеред зими без тепла
Полопали труби. Соратник Кличка обнадіяв мешканців будинків, які залишилися посеред зими без тепла
Як Києво-Печерська лавра приваблюватиме туристів? Гендиректор заповідника оцінив перспективи
Як Києво-Печерська лавра приваблюватиме туристів? Гендиректор заповідника оцінив перспективи
Куди сходити у Києві 2-8 березня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 2-8 березня: дайджест культурних подій
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві на вихідних 28 лютого – 1 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 28 лютого – 1 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин

Новини

В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua