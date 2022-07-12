Київщину відвідала делегація Міжпарламентського Союзу (фото)

Учасники делегації на власні очі побачила наслідки агресії РФ в Україні

Сьогодні, 12 липня Київщину відвідала делегація Міжпарламентського Союзу. До Ірпеня, Бучі та Дмитрівки прибули віце-президентка Уругваю Беатріс Архімон, спікер Національної Асамблеї Парламенту Намібії пан Пітер Катявиві та спікерка Національної Асамблеї Парламенту ПАР Носівіве Мапіса-Нкакула.

Делегація Міжпарламентського Союзу на власні очі побачили наслідки російської агресії в Україні, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Для України надзвичайно важливо, щоб звірства окупантів бачили представники інституцій, у яких вплив Росії досі залишається відчутним. Тому Укрзалізниця продовжує виконувати значиму місію, реалізуючи інтереси держави під тегом #ЗалізнаДипломатія», – йдеться у повідомленні відомства.

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів завітав у Ірпінь. Також прем’єр Австралії відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь.

Крім того, президент Індонезії відвідав Ірпінь. Наприкінці червня Санду відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь.