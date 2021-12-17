Перипетії навколо бюджету: влада Київщини внесла правки в документ

Київська ОДА врахувала майже всі зауваження облради до проєкту бюджету на 2022 рік

Відкоригований проєкт бюджету направлено на розгляд до Київської обласної ради

Київська обласна держадміністрація відкоригувала проєкт обласного бюджету у відповідності до державного бюджету. Документ уже направлено на розгляд до Київської обласної ради. Про це 17 грудня повідомив очільник Київської ОДА Василь Володін.

«Ми внесли зміни до обласного бюджету на наступний рік у зв’язку з прийняттям держбюджету. Під час корегування врахували практично всі побажання обласної ради. Підкреслю, що бюджет є основоположним документом для розвитку пристоличного регіону. Тож, нам важливо, щоб він був збалансованим і забезпечував підтримкою різні галузі – медичну, освітню, спортивну, інфраструктурну та інші. Розраховуємо на підтримку з боку депутатського корпусу, адже турбота про жителів Київщини – наше спільне завдання», – прокоментував Володін.

Основні параметри проєкту обласного бюджету на 2022 рік такі:

фінансовий ресурс з урахуванням трансфертів з державного бюджету складає 5,631 млрд грн;

видатки пропонується затвердити на рівні 5,633 млрд грн;

кредитування складає 2 млн грн.

Загалом у співставних умовах дохідна та видаткова частини бюджету збільшені на 638 млн грн або на 12,8%, ніж цьогоріч.

Пріоритетом спрямування ресурсів бюджету є:

забезпечення якісного рівня освіти – 1,52 млрд грн;

фінансування системи охорони здоров’я – 640,7 млн грн;

забезпечення ефективної роботи обласної системи соціального захисту та посилення гарантій соціального захисту населення – 586,6 млн грн;

розвиток фізичної культури і спорту, культури та мистецтв – 233,7 млн грн;

розвиток інфраструктури – 1,693 млрд грн, зокрема на фінансування будівництва та ремонту доріг – 1,185 млрд грн;

трансферти з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення соціальних видатків та розвиток інфраструктури – 519,5 млн грн.

«Зі свого боку ми відкриті до діалогу та співпраці. Готові обговорювати проєкт обласного бюджету з депутатами. Маємо разом працювати над тим, щоб Київщина ввійшла в наступний рік із бюджетом», – резюмував Володін.

Раніше повідомлялося, що Київська обласна рада направила на доопрацювання проєкт бюджет області на 2022 рік.

9 грудня Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на 2022 рік.

2 грудня Верховна Рада прийняла закон про державний бюджет на 2022 рік.