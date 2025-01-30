На Харківщині ДБР викрило мільйонні схеми на ремонті доріг

Внаслідок дій зловмисників громада втратила майже 20 млн грн

Працівники Державне бюро розслідувань викрили угруповання до якого входили посадовці однієї з територіальних громад Харківщини. Вони заволоділи майже 20 млн грн, які призначалися для ремонту доріг. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, у 2023 році заступник голови однієї з територіальних громад ініціював укладання 12 договорів на ремонт місцевих доріг з двома заздалегідь визначеними підприємствами.

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Під час обшуків у фігурантів вилучено понад 1 млн грн готівкою фото: dbr.gov.ua/ДБР

Як зазначають правоохоронці, до схеми посадовець залучив мобілізованого фахівця, який мав здійснювати технічний нагляд за ремонтом, хоча й перебував на службі, директор приватного підприємства, яке виконувало ремонт, два виконроби, працівник комерційної структури, а також уповноважена особа з питань проведення закупівель територіальної громади.

«Для привласнення, виділених на ремонт коштів ділки економили на якості асфальту та інших матеріалах, завищували обсяги виконаних робіт, закупленого піску, щебню тощо. Зокрема, спеціаліст відповідальний за технічний нагляд навіть не виїздив на інспекцію виконаних робіт, а підписував готові документи», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у фігурантів вилучено понад 1 млн грн готівкою та чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Нагадаємо, Подільська РДА переплатила 240 тис. грн за двері та вікна для багатоповерхівки. Було встановлено, що у листопаді 2023 року управління житлово-комунального господарства Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та підрядна організація уклали договір на заміну вікон та дверей у житловому будинку по вулиці Мостицька у Подільському районі міста Києва.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань виявили у начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України нерухомість з ознаками необґрунтованості.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції за минулий рік виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд грн та ознаки незаконного збагачення на 192 млн грн. Таким чином, ознаки недостовірних відомостей знайдені в кожній другій з перевірених декларацій.