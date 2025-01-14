Моніторинг якості повітря у Києві: де найбезпечніше дихати

Наразі спостерігається низький рівень забрудненості у всіх районах міста

Станом на 08:00 14 січня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 25 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 16.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 6.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 10.9 мкг/м3;

діоксид азоту – 17.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 1.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 227.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 43 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 3.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.105 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 25 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 15.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 6.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 9.5 мкг/м3;

діоксид азоту – 19.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 320.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 38 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 8.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 17.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 7.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 11.6 мкг/м3;

діоксид азоту – 24.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 305.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 33.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 2.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 12 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 9.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 6.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 8.2 мкг/м3;

діоксид сірки – 24.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 324.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 28.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

Радіаційний фон становить 0.093 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 37 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 13.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 6.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 9.7 мкг/м3;

діоксид азоту – 17.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 8.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 411.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 67 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 5.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.108 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 9 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 22.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 7.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 13.5 мкг/м3;

оксид вуглецю – 285.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 0.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 31.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.108 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 28 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 19.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 9.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 11.8 мкг/м3;

озон – 41.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 335.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 1.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 27.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 2.7 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 13.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.091 мкЗв/год.

інфографіка: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

Нагадаємо, 12 січня, у столиці різко підвищилась вологість повітря та погіршилась його якість. Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot. Індекс якості атмосферного повітря станом на 11:00 12 січня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 66. Цей рівень забрудненості вищий за норму, і може вплинути на чутливих людей, особливо на тих, в кого є проблеми з дихальними шляхами (алергії, астми).