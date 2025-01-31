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Роздав 59 гектарів. На Київщині ексголова сільради займався махінаціями із землею

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Роздав 59 гектарів. На Київщині ексголова сільради займався махінаціями із землею
Експосадовцю загрожує до шести років ув’язнення за зловживання службовим становищем і підробку документів
фото: Національна поліція України, Facebook

Посадовець підробляв протоколи голосування сесій та видавав неправдиві документи, що дозволило передати земельні ділянки громади у приватну власність

Поліцейські Київщини завершили розслідування щодо колишнього голови сільської ради одного з населених пунктів Білоцерківщини, який незаконно передав приватним особам 59 гектарів землі. Про це повідомили в обласній поліції.

За даними слідства, упродовж осені 2020 року 44-річний посадовець підробив протоколи голосування сесій та видавав неправдиві документи, що дозволило передати земельні ділянки у приватну власність. Унаслідок цих дій громада зазнала збитків на майже 4 мільйони гривень.

Досудове розслідування здійснювалося за оперативного супроводу Білоцерківського управління СБУ. Матеріали справи вже скеровано до суду. Експосадовцю загрожує до шести років ув’язнення за зловживання службовим становищем і підробку документів. 

Нагадаємо, у 2024 році в Україні було продано 106669 земельних ділянок загальною площею 320660 га. Середня вартість 1 га становила 46678 грн ($1163). Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства. За даними міністерства, найвища середня ціна була зафіксована в Івано-Франківській (89744 грн), Львівській (71390 грн) та Полтавській (66232 грн) областях. Найнижча середня ціна у Запорізькій (33981 грн), Миколаївській (34033 грн) та Сумській (34936 грн) областях.

Як відомо, мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення було скасовано 1 липня 2021 року. Загальна площа земель, на які поширювався мораторій, – 17,5 млн га. З 1 липня 2021 року по 31 грудня 2024 було продано 604 тис. га (198337 ділянок).

1 січня 2024 року стартував другий етап земельної реформи. З нового року купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть не тільки фізособи, як зараз, а й юридичні особи. Вони будуть обмежені певними рамками: одна юрособа не зможе претендувати більше, ніж на 10 тис. га, та має бути при цьому компанією виключно з українськими бенефіціарами.

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Теги: земля документи громада розслідування поліція

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